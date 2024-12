O Povo é História

Há 25 anos

1999. BRASIL

Terra com refino de cocaína

O governo enviou ontem ao Congresso Nacional, em Brasília, proposta de emenda constitucional permitindo a expropriação de terra onde funcionam laboratórios clandestinos de refino de cocaína ou pistas de pouso utilizados por traficantes. A Constituição já previa o confisco para o caso de propriedades flagradas com o cultivo de plantas psicotrópicas.

1999. ESPORTES

Brasil é eleito pela sexta vez

A Fifa elegeu a Seleção Brasileira, pelo sexto ano consecutivo, como o melhor time do ano. Desde que o ranking da Fifa foi instituído, em 94, o Brasil sempre manteve a liderança. O prêmio será entregue ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, dia 24 de janeiro, em Bruxelas, em que será anunciado o melhor jogador do mundo de 1999.

Há 45 anos

1979. MUNDO

Minorias continuam agitadas no Irã

Teerã - Novos episódios de violência ocorreram ontem na Província do Baluquistão, enquanto as autoridades tentavam evitar de qualquer maneira a repetição de conflitos que podem se espalhar às outras minorias do Irã. O Governo ordenou que os soldados tomassem a capital provincial de Zehadan, mas os membros dos trilhos em rebelião não acataram a ordem.

1979. CEARÁ

Águas subterrâneas

O Governo do Estado pretende adotar uma orientação mais objetiva com relação à politica de aproveitamento dos recursos hídricos do Ceará. Quem informa é o Secretário de Obras, engenheiro Luiz Marques. Ele diz que o Governo já adotou providências preliminares para estudo e seleção das áreas das bacias de cristalino, que abrangem 75 por cento do território do Estado.

Há 65 anos

1959. MANCHETE

Quarenta e dois mortos no desastre

Rio, 23 - O desastre aviatório de ontem foi o maior do ano que termina. Tôdas as 31 pessoas que vinham no "Viscount" da VASP, ficaram irreconhecíveis, o que tem dificultado a identificação dos corpos. Um grande toldo foi armado sôbre o local de lamentável acidente, estando tropas do Exército e da Aeronáutica guarnecendo os destroços e auxiliando na remoção dos corpos.

1959. TRAGÉDIA

Seis pessoas asfixiadas

Seis pessoas morreram asfixiadas nas profundidades de um poço, de 25 metros, ontem numa propriedade em Petrópolis. Acompanhado de seu empregado, o sr. Guilherme Noel desceu ao fundo do poço, não retornando. Isso fêz com que uma terceira pessoa descesse. Três militares dessa corporação foram em procura dos desaparecidos, também não voltaram.