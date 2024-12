O Povo é História

Há 10 anos

2014. LINHA 222

Tempo de viagem mais curto

Faixas exclusivas para ônibus são principal motivo para diminuição do tempo. Após teste, O POVO comprovou que a viagem de ônibus durou 50 minutos, enquanto o mesmo percurso feito de carro durou 53 minutos. Inaugurada há cerca de um mês, a linha de ônibus 222 - que liga os terminais Antônio Bezerra e Papicu - tem facilitado a vida dos passageiros.

2014. ICARAÍ

Ações precisam de R$ 100 mi

A situação do Icaraí continua em terreno de medidas emergenciais. As ações permanentes contra a erosão dependem de investimentos que ultrapassam os R$ 100 milhões - e que ainda não se sabe de onde e como virão para que as obras sejam executadas. Segundo o vice-prefeito de Caucaia, Paulo Guerra, os trabalhos estão em "ritmo acelerado" e 70% do cronograma físico foi realizado.

Há 20 anos

2004. PRESÍDIO

Briga quase acaba em motim

Policiais militares do Corpo da Guarda evitaram que uma briga evoluísse para um motim de grandes proporções, no maior presídio do Estado, o Instituto Penal Paulo Sarasate (IPPS), em Itaitinga, ontem. Revoltados com a presença de inimigos, um grupo de detentos quebrou cadeados, destruiu celas e atearam fogo em colchões, causando tumulto ao setor de segurança máxima.

2004. CIDADES DO CEARÁ

Governo quer um empréstimo

Um empréstimo na ordem de US$ 46 milhões está sendo pleiteado pelo Governo do Estado ao Banco Mundial para o programa Cidades do Ceará. O valor corresponde a cerca de 70% dos recursos a serem empregados na iniciativa, que tem como objetivo principal implementar mecanismos de suporte ao processo de desenvolvimento urbano e socioeconômico do interior do Estado.

Há 30 anos

1994. PESQUISA

Cearense lidera no otimismo

Para 77% dos cearenses, o Brasil "tem jeito". Pesquisa Datafolha, após ouvir 3.540 pessoas em todo o País, apurou que, no Ceará, 66% das pessoas entrevistadas acreditam que o ano de 94 foi melhor que o de 93 para sua vida pessoal. Este foi o mais alto índice de otimismo entre todos os brasileiros; a média nacional ficou em 48%. Também no Ceará, o Datafolha apurou que apenas 12% consideram que o País "não tem jeito" e 17% avaliam que o ano que termina foi igual a 93.

1994. OBRAS

Corrupção leva 40% do valor

O Presidente eleito, Fernando Henrique Cardoso, recebeu relatórios elaborados pela Comissão Especial de Investigação, apontando irregularidades e os principais focos de corrupção no Executivo. Uma das conclusões da Comissão é que a corrupção consome cerca de 40% (ou US$ 20 bilhões) de tudo o que a União investe em obras.