O Povo é História

Há 35 anos

1989. CHUVAS

Iguatu sofre cheia inesperada

Iguatu - Conforme as previsões indicavam o nível do rio Jaguaribe, neste município, continua subindo e em consequência, 25 famílias, moradoras da rua dos inocentes, tiveram na manhã de ontem suas casas inundadas. Essa é a primeira vez na história que acontece um a cheia em pleno dezembro.

1989. MEIO AMBIENTE

Baleia abatida ilegalmente

Da espécie cachalote ("Physeter catadon") que tem a pesca proibida, a baleia que encalhou na praia da Cofeco, e foi levada para o rio Pacoti, pela maré, até à altura do clube da colônia de férias da Coelce. O cetáceo foi abatido em alto mar por um tiro de arpão com explosivo na ponta, disparada por um navio-baleeiro, arrebentando a cabeça do animal.

Há 55 anos

1969. URSS

47 tchecos pedem asilo na Suécia

Estocolmo, Moscou, 26 - Com os quatro cidadãos tchecos que ontem pediram asilo político ao governo sueco, ascende a quarenta e sete o número de pessoas que, nos últimos quatro dias, se refugiaram neste país. Por outro lado, as autoridades soviéticas voltaram a prender intelectuais russos que, em carta aberta, denunciaram e criticaram a expulsão do escritor anti-stalinista Alexander Solzhenitsyn da União Literária.

1969. POLÍTICA

Luta pela unificação

São Paulo - O deputado Rondon Pacheco, chefe eleitoral da ARENA, está canalizando todos os esforços no sentido de unificar a ARENA paulista, dividida em duas alas: o grupo municipalista e os membros do diretório que continuam fiéis à linha de orientação do governador Abreu Sodré.

Há 75 anos

1949. INTELECTUAL

De luto a história do Brasil

Faleceu, recentemente, no Rio de Janeiro o dr. Rodolfo Garcia, ex-diretor da Biblioteca Nacional e uma das figuras mais brilhantes da intelectualidade brasileira. Vergado ao peso dos anos, senhor de erudição pouco vulgar, espírito lúcido de exegéta, era um dos poucos pesquisadores brasileiros que podia se colocar ao lado do mestre de Messejana.

1949. CHINA

Protesto contra Mao-Tse Tung

Nova Delhi - Segundo fontes do Governo informam, que o embaixador da China Nacionalista não protestou oficialmente até agora contra a intenção da Índia de reconhecer O governo comunista de Mao-Tse Tung. Esse protesto provavelmente confundia-se com a atitude dirigida de Taipé, pelo ministro do Exterior.