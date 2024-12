O Povo é História

Há 25 anos

1999. CIDADES

11 semáforos em trecho de 2,2 km

O POVO percorreu as avenidas Júlio Ventura e Heráclito Graça, no trecho entre a rua Tibúrcio Cavalcante, na Aldeota, e a avenida Dom Manuel, no Centro, em um horário considerado de menor movimentação, às 15 horas. O percurso, de 2,2 quilômetros, foi feito em cerca de seis minutos. Há no trecho 11 sinais e cada um deles permanece vermelho por cerca de 50 segundos.

1999. BRASIL

Transferidos restos mortais

A telenovelista Glória Perez transferiu os restos mortais da filha, a atriz Daniella Perez, para outro cemitério, cujo endereço não quis revelar, depois que túmulo da família, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio, foi arrombado na semana passada. O local onde o corpo de Daniella foi enterrado já havia sido violado cinco meses após a morte da atriz.

Há 35 anos

1989. ECONOMIA

Obras do Castanhão

As obras de construção civil da barragem do Castanhão deverão ter início até o mês de maio do próximo ano. A previsão é do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), engenheiro José de Ribamar Simas de Oliveira Filho, acrescentando ele que já estão assegurados recursos orçamentários da ordem de NCz$ 360 milhões, a preços de hoje.

1989. INTERNACIONAL

Demitido do Conselho Romeno

O general Stefan Guze, Chefe do Estado Maior Romeno, foi demitido por "razões de alta gravidade", que não foram precisadas, anunciaram nesta Capital fontes oficiais. O General foi também excluído do Conselho da Frente de Salvação Nacional. O novo Chefe do Estado Maior Romeno é o general Ionel Stefan Vasile, que ocupa também as funções de primeiro assessor do Ministro.

Há 45 anos

1979. MUNDO

Violado o cessar-fogo rodesiano

Guerrilheiros da Frente Patriótica da Rodésia lançaram pelo menos três ataques contra fazendas e comboios rodoviários no Norte da Rodésia, ontem poucas horas depois do início do cessar-fogo, destinado a encerrar uma guerra civil de sete anos de duração. As acusações da Rodésia vieram a tona quando porta-vozes britânico declaravam-se satisfeitos com a calma registrada.

1979. NACIONAL

Indios vão receber direitos autorais

Pela primeira vez na história do País Indios brasileiros vão receber direitos autorais. Os Indios que vão receber direitos autorais são os Karahos, em virtude de o seu cantigo tradicional intitulado "Grupo Karaho" haver sido gravado pela vocalista Marlui Miranda e que vem sendo muito tocada nas emissoras de rádio e televisão do País. A soma de pouco mais de CR$ 100 mil.