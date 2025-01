O Povo é História

Há 20 anos

2005. MUNDO

Termina a guerra civil no Senegal

Representantes do governo do Senegal e de um movimento separatista da região de Casamance, no Sul do país, assinaram um acordo de paz histórico na semana que terminou, colocando fim a 22 anos de guerra civil e abrindo caminho para a reconstrução da zona. ''Após 22 anos de conflito, encerra-se hoje um episódio doloroso da história do Senegal'' - declarou o presidente.

2005. INTERNACIONAL

Acordo de cessar-fogo no Sudão

Representantes do governo do Sudão e de uma guerrilha do Sul do país fecharam semana passada as negociações para um cessar-fogo permanente que abre caminho para um plano de paz neste mês. O acordo foi assinado sexta-feira, o prazo dado pela ONU às duas partes para chegar a um acordo final para acabar com a guerra que devasta o Sul do Sudão há 21 anos.

Há 40 anos

1985. ECONOMIA

Não querem jornada diminuída

Belo Horizonte - A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais já obteve o apoio das Federações de São Paulo, Alagoas, Bahia, Paraná, Rio Grande do Norte, Goiás e Rio Grande do Sul na luta contra o projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, que propõe uma redução de 48 para 40 horas a jornada de trabalho semanal. O projeto precisa, agora, passar pelo Senado.

1985. TRANSPORTE

Povo superlota trens

Há cerca de dois anos a RFFSA vem desativando paulatinamente os trens que se dirigem à zona do Cariri, alegando que a linha dá prejuízo. Atualmente apenas dois cobrem o percurso de 600 quilômetros. Partem todas as sextas-feiras e domingos sempre lotados, com pessoas viajando até dentro do banheiro. O trem é praticamente o único meio de transporte.

Há 60 anos

1965. CEARÁ

Barragem da Bôa Esperança

Tudo indica que o desvio das águas do rio Parnaíba, previsto para junho de 1965 dentro do plano de construção da barragem de Bôa Esperança será antecipado para o próximo mês de fevereiro o que certamente abreviará também a conclusão da obra. Terá como principal objetivo a produção de energia para o Nordeste Ocidental.

1965. FORTALEZA

Carne vendida no cambio negro

Enquanto vários impasses adiaram a vinda da primeira partida de carne de Goiás para o abastecimento de Fortaleza, a população sofre, no momento, o maior racionamento que já lhe foi impôsto nos últimos tempos. No último fim de semana - como um testemunhou a reportagem - a carne existente teve seu preço cotado até Cr$ 1.300. Na feira-livre da Gentilândia a confusão.