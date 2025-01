O Povo é História

Há 35 anos

1990. POLÍCIA

Legistas param em Recife

Recife - Gritos, choros, desmaios e discussões entre familiares de mortos e funcionários do órgão marcaram ontem o primeiro dia da greve dos 112 médicos legistas e peritos criminais do Instituto de Medicina-Legal (IMG) de Pernambuco, que reivindicam equiparação salarial com os delegados de Polícia, conforme determina a Constituição do Estado.

1990. INTERNACIONAL

Romênia acaba com pena de morte

Bucareste - O governo revolucionário da Romênia começou o Ano Novo enfrentando a odiada herança deixada pelo ditador Nicolae Ceausescu, abolindo a pena de morte, desarticulando a polícia secreta e legalizando a propriedade privada. Ontem, Bucarest estava tranqüila, sem informações de ações de franco-atiradores ou choques entre unidades do Exército e da polícia.

Há 55 anos

1970. MUNDO

Caravelle ainda aguarda baterias

Lima, 3 - Um aparelho da Avianca viajava ontem com destino a esta Capital, procedente de Santiago do Chile, trazendo uma bateria para o avião Caravelle da Cruzeiro do Sul, sequestrado em Monteviéu, possa prosseguir viagem para Cuba, via Panamá. Enquanto isto, novas dificuldades são aguardadas no Panamá, onde o avião deverá pousar para se reabastecer.

1970. BRASIL

Itamarati estará em Brasília

Rio, 2 - Segundo declarações do próprio ministro Mário Gibson, o Itamarati estará em Brasília definitivamente até 21 de abril deste ano, data do 10º aniversário da nova capital, ficando no Rio para contatos com setores da administração federal e com o corpo diplomático uma delegação do Ministério, cujo chefia caberá a um embaixador ou ministro de 2.a classe.

Há 75 anos

1950. ESPORTE

Dois campeões sul-americanos

O publico cearense vai ter a grande aportunidade de ver jogar em nossas canchas o famoso Tijuca Tenis Clube, vice-campeão carioca de 1949 e um dos mais poderosos conjuntos de basquetebol do Brasil,. Desde a sua anunciação, é grande o entusiasmo e o interesse dos aficionados locais pelas exibições do Tijuca em nossa capital, a convite do capitão Leopoldo Paiva.

1950. FUTEBOL

Bangú 1 x 0Venturoso

Estiveram frente á frente, domingo passado, no campo de São João do Tauape, as equipes do Venturoso e do Bangú, saindo vitorioso o ultimo pela contagem minima, goal de Peracio. Os dois conjuntos preliantes ofereceram um espetAculo que agradou á regular assistencia que compareceu a campo a fim de assistir ao embate. Antes da partida principal preliaram as equipes secundarias.