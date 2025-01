O Povo é História

Há 30 anos

1995. POLÍTICA

Criação do Ministério da Defesa

O primeiro passo para a implantação do Ministério da Defesa no Brasil foi dado, ontem pela manhã, em Brasília, com a posse do general Benedito Bezerra Leonel como Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA). Em seu discurso, o general Bezerra Leonel afirmou que o EMFA irá conduzir as forças armadas a uma "adaptação gradual as demandas do futuro".

1995. ESPORTES

Pelé assume

O Ministro Extraordinário dos Esportes, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, afirmou ontem em seu discurso de posse no Palácio do Planalto que pretende propor a revisão da legislação esportiva em pontos como o efeito suspensivo no futebol e os bingos. Sobre as possíveis mudanças na legislação do futebol, ele adianta que pretende mudar a lei do passe.

Há 50 anos

1975. NACIONAL

Viabilidade do carvão

Brasilia - Somente dentro de dois anos é que se saberá se a exploração das reservas de carvão mineral da Amazônia terá viabilidade economica, segundo informação do Ministério das Minas e Energia. Fontes desses Ministério explicaram que os indicios do mineral naquela região já romontaram há bastante tempo, mas que apenas agora é que o Projeto Radam pode estimar.

1975. INTERNACIONAL

Expulso do Uruguai

O presidente Juan M. Bordaberry decretou ontem que o decano da Faculdade de Arquitetura, Carlos Reverditto, seja expulso do Uruguai sob a acusação de exercerr "atividades anti-patrióticas". Reverditto, de 48 anos, nasceu na Itália e chegou ao Uruguai com dois anos de idade. O decreto dispôs a cassação de sua candidatura uruguaia. Estava detido no Quartel da Policia.

Há 70 anos

1955. FUTEBOL

Cabe ao América reabilitar o futebol

Vitorioso nas duas primeiras exibições em nossa capital, o Paisandu prepara-se para saldar, sabado próximo, o seu terceiro compromisso em canchas alencarinas na presente temporada. Caberá no conjunto do América a responsabilidade de medir forças naquele dia com o onze paraense, no penultimo prélio da referida estação de Jogos, ficando com o Ferroviário o fechamento.

1955. MUNDO

Tremores de terra

A terra continua a tremer na ilha Salina, pertencente ao grupo de Lipari, diante da costa nordeste da Sicilia. Embora os tremores sejam menos fortes do que os anteriores que fizeram derrocar algumas velhas casas, e posto que não se assinalem vitimas, os habitantes temem que o tremor de terra tome proporções tão graves quanto o que, em 1927, destruiu uma grande parte.