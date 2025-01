O Povo é História

Há 20 anos

2005. FORTALEZA

AMC volta a cobrar multas

A partir de hoje, quem for ao Detran tentar licenciar o veículo para 2005 sem ter pago multas antigas dará viagem perdida. No vai-e-vem de decisões judiciais, a Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e Cidadania (AMC) levou a melhor ontem. O desembargador cassou a medida cautelar liminar que já havia suspendido a cobrança das multas da AMC.

2005. COTIDIANO

Preso por assalto a banco em Milão

O italiano Daniele Pierango Bataglia, de 38 anos, foi preso, ontem, em Fortaleza acusado de integrar uma quadrilha de ladrões de bancos, responsável por um assalto em Milão (Itália), que somou 456 milhões de liras e mais 38 milhões em moedas diversas. Ele foi surpreendido por agentes da Polícia Federal (PF), quando se encontrava numa residência na Praia de Iracema.

Há 30 anos

1995. ECONOMIA

Fechamento de 600 agências

Ao anunciar ontem, em Brasília, os nomes dos novos presidentes dos cinco bancos federais, o Ministro da Fazenda, Pedro Malan, revelou que o governo fechará até o final do ano cerca de 600 agências dos cinco bancos federais - Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Meridional, Banco da Amazônia (Basa) e Banco do Nordeste do Brasil (BNB).

1995. CIDADES

Renda-limite até R$ 164,86

Ter uma renda-limite até R$ 164,86. Essa é uma das condições básicas para que o Seguro Social (INSS) tenha direito ao auxílio-natalidade. Trata-se de um benefício único pago quando a criança nasce, cujo valor atualmente é de RS 17, 14. Embora possa ser requerido cinco anos após o nascimento da criança, o valor a ser liberado não sofre correção.

Há 40 anos

1985. POLÍTICA

Material atômico está no R. Grande

O Presidente do Centro de Estudos Ambientais de Rio Grande, Nelson Júnior, denunciou que cerca de 39 toneladas de cobalto 60 (material radioativo usado no combate ao câncer) estão no navio argentino "Punta Angla", atracado no porto de Rio Grande (313 quilômetros da Capital) sem nenhuma medida de segurança. Hoje entrará um contato com o Secretário de Saúde.

1985. MUNDO

Sudão acusa Etiópia

O Sudão negou, ontem, ter desempenhado qualquer papel na transferência secreta de judeus etíopes, os "falashas", para Israel e acusou a Etiópia de utilizar a questão para obter armas e dinheiro dos israelenses. Numa declaração divulgada pelo Ministério de Relações Exteriores, o Governo reconheceu que um grande número de etíopes haVia passado em trânsito.