O Povo é História

Há 20 anos

2005. VIDA&ARTE

Histórias d'O POVO - 77 anos

Setentão, com cara de garoto. Porque alia a experiência de seus 77 anos à renovação constante, de forma e conteúdo. Sabe-se efêmero e histórico, sem paradoxo. Como a vida, se renova, com as novas gerações que se sucedem no batente da redação. Há exatos 77 anos, o jornal O POVO saía às ruas pela primeira vez. Era um sábado, aquele dia 7 de janeiro de 1928.

2005. COTIDIANO

Mais segurança nos passeios

Depois do acidente com o buggy que matou a turista amazonense Mônica Nascimento, na quinta-feira passada, na Prainha, o Ministério Público do Ceará começou a agir. Na reunião, o promotor apresentou um ''Termo de Ajuste de Conduta'' que regulamenta o passeio de buggy em Aquiraz. O termo prevê que todos os passageiros serão obrigados a usar o cinto de segurança.

Há 30 anos

1995. POLÍTICA

Preso o maior traficante da orla

A Polícia Federal prendeu, em flagrante, o maior traficante de cocaína da orla marítima de Fortaleza, principalmente para estrangeiros. Trata-se de José Luiz de Souza, 30 anos, também conhecido como Alan e que tinha como residência a pousada Terra e Sol. Ele estava em companhia do cozinheiro José Maria de Queiroz, 27 anos, separado judicialmente.

1995. ESPORTES

Uruburetama estréia

O município de Uruburetama, lembrado até internacionalmente como a terra da atriz cearense Florinda Bolkan, quer provar no campo que também é bom de bola. A meta do clube local, que participa este ano do primeiro Campeonato Cearense Profissional é ficar em primeiro lugar entre os times do Interior. A garantia é do gerente geral e representante na FCF.

Há 40 anos

1985. Homenagem

Há 50 anos nascia o Rei do Rock

Elvis Presley, o maior ídolo mundial de todos os tempos, completaria hoje 50 anos se estivesse vivo. Cantor que emocionou as principais platéias internacionais, motivou um novo estilo de comportamento à juventude, conseguiu perpetuar seu nome na história através de músicas românticas e do embalo alucinante do rock. No palco, o corpo se movimentava ao som da guitarra.

1985. MUNDO

Corpos na montanha boliviana

As dificuldades para recuperar as vítimas de Boeing 727, que caiu na terça-feira passada no Illimani, montanha nevada situada 70 quilômetros ao sul de La Paz, são tão grandes que é possível que se resolva enterrá-los no local do acidente - disseram autoridades do aeroporto da capital boliviana. Frisaram, no entanto, que não serão poupados esforços para resgatar a caixa-preta.