O Povo é História

Há 25 anos

2000. CIDADES

Famílias se recusam a deixar área

As 36 famílias que ocupam casas condenadas pelo Corpo de Bombeiros, na rua Santa Inês, Pirambu, rejeitaram a proposta da Defesa Civil de ficar abrigadas provisoriamente no Clube de Regatas da Barra do Ceará. Técnicos da Defesa Civil chegaram ontem pela manhã com caminhões e ônibus para levar os moradores, mas ninguém desocupou a área.

2000. INTERNACIONAL

Síria e Israel estudam proposta

Os delegados israelenses e sírios fizeram uma pausa nas negociações de paz para o Oriente Médio, em Shepherdstown, na Virgínia Ocídental (EUA), a fim de estudar um "documento de trabalho" entregue pelo presidente Bill Clinton como uma possível via para se chegar a um acordo de troca de terras pela paz. As conversações foram retomadas ontem à noite.

Há 35 anos

1990. POLÍCIA

Novo rodízio geral de delegados

Todos os delegados da Polícia Civil serão remanejados de seus postos. A informação foi revelada ontem à imprensa pelo sub-secretário de Segurança Pública, Paulo Duarte. Segundo ele - que pela manhã participou do programa "Debates do Povo" e rebateu as acusações de que estaria fazendo política à frente do órgão - a transferência dos delegados é procedimento de rotina.

1990. NACIONAL

Estoque abastecerá Nordeste

Usineiros de Alagoas chegaram à conclusão de que não há mais necessidade de transformar o álcool anidro em hidratado para assegurar o abastecimento no Nordeste. Os tanques das destilarias estão cheios e os estoques são suficientes para abastecer todo o Nordeste até setembro, quando começa a safra 90/91. O Nordeste deve produzir dois bilhões e quatrocentos milhões de litros de álcool.

Há 45 anos

1980. FORTALEZA

1º passo nas comunicações por cabo

O passo fundamental para a transmissão de mensagens telefônicas submarinas entre o Brasil e Estados Unidos foi dado ontem, em Fortaleza, quando uma das extremidades do cabo submarino interligando os dois países foi ligado à estação própria da Embratel nesta Capital. A operação denominado Brus, começou às 6 horas da manhã, na Praia do Futuro.

1980. ECONOMIA

Sunab autua panificadoras

Vinte panificadoras foram autuadas ontem pelos inspetores de abastecimento da Delegacia Regional da Sunab por estarem fabricando e comercializando somente o pão especial (semolina), que custa Cr$ 3,00 a unidade (200 gramas), deixando faltar o pão francês, cuja fabricação é obrigatória. Dez delas foram flagradas somente pela manhã, segundo revelou para O POVO.