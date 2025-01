O Povo é História

Há 55 anos

1970. ECONOMIA

América Latina x EUA

Rio - O confronto entre os Estados Unidos e a América Latina recebeu o seu primeiro impacto direto com a informação partida dos norte-americanos, de que não é possível examinar soluções para uma das pragas dos países latino-americanos: O crescente endividamento externo. Em seu relatório Rockefeller propôs pagamentos em moedas locais e não em dólares.

1970. MANCHETE

Morto companheiro de Guevara

La Paz, 10 - O último dos bolivianos sobreviventes do grupo guerrilheiro comandado por Ernesto Ché Guevara foi morto em La Paz na noite do dia 31 de dezembro, durante um choque com a Polícia,s egundo se informou extra-oficialmente. Um comunicado do chamado Exército de Libertação Nacional admite que o homem era, na realidade, David Adriazolla.

Há 65 anos

1960. ESPORTE

Caucaia eliminou Aracoiaba: 1x0

Á tarde de sábado, em peleja válida pelo VII Campeonato Inter Municipal de Futebol em sua fase final, Caucaia sobrepujou a forte equipe de Aracoiaba pela contagem minima, num jôgo onde valeu a raça e disposição de ambos os disputantes. A seleção de Aracoiaba estava sendo ansiosamente esperada, em virtude das suas boas performances nas eliminatórias.

1960. BRASIL

Suspensão da linha do correio aéreo

Os oficiais brasileiros implicados na revolta de Aragarças, que se encontram em Assunção, deverão partir a qualquer momento para Buenos Aires, depois de haverem asilado na embaixada da Argentina, por não concordarem em ir para uma cidade do interior do Paraguai. O ministro da Exterior do Paraguai, Sapena Pastor, teria convidado para irem até seu gabinete.

Há 75 anos

1950. INTERNACIONAL

Graves acontecimentos em Modena

Roma, 10 - A situação tende a agravar-se em toda a provincia de Modena, em consequencia dos incidentes sangrentos verificados nessa cidade. Assinalam-se tentativas de ocupação dos estabelecimentos industriais por trabalhadores, tanto em Capri como em Merandola. Ao mesmo tempo, piquetes de lavradores ocuparam Fondis e lançaram pedras contra os trens.

1950. BASQUETE

Não intimida os cearenses

Reconhecendo embora o favoritismo do Tijuca, os "principes", seus adversarios de hoje á noite, não perderam totalmente as esperanças e irão lutar para vencer a parada. Jogo é jogo e, apesar de tudo, é disputado dentro do campo. Pode ser que, hoje seja o dia da sorte do Maguari e o quadro, fazendo uma exibição extraordinaria, leve de vencida o Tijuca.