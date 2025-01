O Povo é História

Há 20 anos

2005. GUAIÚBA

Trem da CFN descarrila na CE-060

Um trem da Companhia Ferroviária do Nordeste (CFN) descarrilou, ontem, no KM 34 da CE-060, na localidade Baú, município de Guaiúba. A composição de 27 vagões saiu de Fortaleza com destino a Recife transportando óleo diesel e vegetal. Por volta das 4h30min, seis vagões e uma locomotiva saíram dos trilhos e tombaram na beira da pista da CE-060. Não houve feridos no acidente.

2005. COTIDIANO

Liberação de documentos

Os parlamentares federais da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Deputados, que estiveram em Fortaleza para tentar ter acesso a documentos da época da ditadura militar, conseguiram do Governo do Estado a formalização de que todo o material encontrado em poder dos órgãos públicos estaduais sobre o período serão liberados. Comissão foi recebida no final da tarde.

Há 40 anos

1985. MUNDO

Avião cai no Golfo e mata 135

Manama (Bahrein) - Um avião de passageiros caiu ontem no Golfo Pérsico, perto da costa iraniana, e acredita-se que morreram pelo menos 135 pessoas, tendo sobrevivido 62. Segundo as fontes, o aparelho pertencia à linha aérea alemã-ocidental Lufthansa. Um radioamador israelense captou uma mensagem da torre de controle do aeroporto do Kuwait.

1985. ESPORTE

Brasil enfrenta a "tática" do Chile

Assunção - Com uma "tática especial", o técnico chileno Juan Soto pensa em fazer frente ao poder ofensivo do Brasil quando as duas equipes se enfrentarem hoje pela quarta-rodada do Campeonato Sul-Americano de Futebol Juvenil, que se completa com a partida entre Paraguai e Equador. O Brasil está esperando o jogo contra o Chile com muita tranquilidade.

Há 60 anos

1965. FUTEBOL

Ceará faz amistoso domingo

O Ceará Sporting fará realizar domingo à tarde, no Estádio Carlos de Alencar Pinto, uma peleja amistosa tendo como adversário (provávelmente) o Salgado da Goma, de Messejana. O vice-presidente dos interêsses profissionais do alvi-negro sr. Elias Bachá, informou que citado "match-treino" foi solicitado pelo treinador Alexandre, que aproveitará a oportunidade para testar.

1965. CEARÁ

Dentro de 2 anos abastecerá o Ceará

Chegará sábado próximo a Fortaleza uma missão francêsa a fim de entender-se com o Governador do Ceará sôbre a execução do plano de aproveitamento integral do Vale do Jaguaribe. Nesse plano, serão aplicados, inicialmente, 25 bilhões de cruzeiros recursos provenientes do Govêrno francês, da Sudene e do Govêrno cearense. Há dois anos vem sendo elaborado.