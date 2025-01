O Povo é História

Há 40 anos

1985. MANCHETE

Eleição de Tancredo e Sarney

O Brasil prepara-se hoje para comemorar a vitória de Tancredo Neves e José Sarney, candidatos da Aliança Democrática a Presidente e Vice-Presidente da República, no Colégio Eleitoral. Em todos os Estados, haverá manifestações festivais no momento em que os dois conseguirem o voto 344, que lhes dará maioria absoluta no colegiado. Fogos, buzinas de veículos.

1985. MUNDO

Desastre ferroviário mata 418

Um trem-expresso que corria a toda velocidade descarrilou quando cruzava uma ponte em uma curva na região central da Etiópia e caiu em barranco, com um saldo de 418 mortos e 55 feridos, quase a metade dos que viajavam na composição, segundo confirmaram funcionários da empresa que opera a linha. Cerca de mil passageiros viajavam no trem quando descarrilou.

Há 50 anos

1975. NACIONAL

Indios transferidos

São Paulo - A tranferência dos 80 indios Kren-akarore, do rio Peixoto de Azevedo para o Parque Nacional do Xingu, foi feita no final de semana, em dois C-47 da FAB, segundo informou o sertanistas Orlando Vilas Boas. A fixação dos kren-akarore no Parque do Xingu, onde foi construida uma aldeia para recebê-los, é uma tentativa de conservá-los como nação indigena.

1975. INTERNACIONAL

Israel ataca o libano

Beirute - Artilheiros israelenses canhonearam ontem o sul do Libano, pelo quarto dia consecutivo, e lavradores libaneses enraivecidos, irromperam no Quartel General de Marjayoun para exigir maior proteção ao Exército. A Policia disparou para o ar e utilizou cassetetes para dissolver a manifestação popular contra o acampamento militar de Marjayoun, QG do sul do Libano.

Há 60 anos

1965. ESPORTES

Outro amistosos para domingo

Com reais condições para agradar ao público que há varios dias se encontra sem assistir à espetáculos futebolísticos, estará se realizando, domingo próximo à tarde, em Porangabuçu, a peleja entre as equipes do Ceará e do Salgado da Gama. É licito esperar-se uma boa partida entre os dois adversários, principalmente porque a direção técnica do Ceará vai lançar seus titulares.

1965. ECONOMIA

Govêrno retira bilhões de circulação

O ministro do Planejamento, sr. Roberto Campos, informou à imprensa que o Fundo Monetário Internacional concedeu ao Brasil um empréstimo de 12 milhões de dólares, destinado a auxiliar o Govêrno brasileiro na redução do indice inflacionário. O govêrno federal retirou de circulação no último dia 12, mais 30 bilhões de cruzeiros, perfazendo um total de 70 bilhões.