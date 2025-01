O Povo é História

Há 45 anos

1980. FORTALEZA

Subúrbios sofrem com as chuvas

Os bairros mais pobres de Fortaleza estão sofrendo as consequências das primeiras chuvas. No Lagamar, vários barracos ruiram, mas, estão sendo reconstruidos por seus proprietários. No Pirambu, as pequenas casas construidas sôbre os morro, deverão ser arrastadas pelas águas, se o inverno for realmente forte. O bairro Cristo Redentor está também ameaçado.

1980. BRASIL

Tubarão nas águas do Rio Amazonas

Embora seja considerado por pescadores da região um fato normal e rotineiro, a existência de tubarões nas águas do Rio Amazonas está chamando a atenção dos técnicos do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas (INPA), que na semana passada capturaram um tubarão fêmea de 2,5m na foz dos Autazes. É a primeira vez que o instituto recebe um tubarão pescado em água doce.

Há 55 anos

1970. MUNDO

Cortina de ferro e Biafra

O líder biafrense derrotado, general Ojukwu, numa declaração emitida de seu exílio - cujo local ainda é ignorado -, acusou a Nigéria de tentar estabelecer uma cortina de ferro em tôrno de Biafra, para dedicar-se ao genocídio. Exortou os dirigentes mundiais no sentido de que organizem uma fôrça neutra para impedir a consumação dêsse ato.

1970. POLÍCIA

Sangue para 122 feridos do trem

Cento e vinte e dois homens, mulheres e crianças - dos 167 feridos - necessitando de sangue para sobreviverem, é od rama das equipes médicas que em Campina Grande, na Paraíba, assistem às vitimas da tragédia com o trem de passageiros da linha Souza-Recife, que descarrilou depois daquela cidade, na última terça-feira. Todos os estoques de plasmas já esgotaram.

Há 65 anos

1960. INTERNACIONAL

A segunda produtora de petróleo

Nova Iorque, 16 - O aumento da produção de petróleo na Rússia ameaça a posição da venezuela como segunda nação do mundo produtora de petróleo, declara em editorial o jornal "The New York Times". Diz o órgão novaiorquino que excluindo os países satélites, a produção de petróleo cru da União Soviética aumentou em 15% em 1959, isto é, para 2.650.000 barris diários.

1960. CEARÁ

Problemas de energia em Fortaleza

Cêrca das 23 horas de ontem, comunicou-se com O POVO o prefeito Cordeiro Neto para dar uma noticia auspiciosa: acabara de receber do Rio a informação de que fôra liberada a verba de 140 milhões, concedida pelo Governo Federal para resolver o problemas da energia elétrica em Fortaleza. A informação acrescentava que na próxima terça-feira o numerário estará desembaraçado.