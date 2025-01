O Povo é História

Há 60 anos

1965. CEARÁ

Baturité: não concluida a ponte

Continuam vagorosos os trabalhos de construção da nova ponte sôbre o rio Putiú, a qual desabou parcialmente em abril do ano passado em consequência de grande enchente. Com as primeiras chuvas, as águas do rio já começam a subir, ameaçando a velha ponte que não resistirá por muito. Baturité ficará isolado do bairro Putiú onde se localiza a estação ferroviária e as rodovias.

1965. ESPORTES

Ceará e Fortaleza testarão equipes

Ceará e Fortaleza estarão amanhã à tarde em suas respectivas praças de esportes realizando interessantes pelejas amistosas, dentro dos seus planos de preparativos para o supercampeonato, a ter início no próximo dia 24 do corrente. O alvinegro estará enfrentando o Salgado da Gama, enquanto que, o tricolor de aço estardando combate ao Tiradentes.

Há 70 anos

1955. FUTEBOL

Absurda pretensão do Gentilandia

O Gentilandia Atletico Clube já deu entrada ao recurso contra a sua eliminação do terceiro turno do Campeonato, que pretende disputar, apesar de ter sido o ultimo colocado nos dois primeiros. O atual presidente da FCD, a quem o recurso foi encaminhado, distribui o processo ao consultor juridico da entidade, dr. Lourival Correia Pinho, que deverá dar o seu parecer até amanhã.

1955. MUNDO

Atividades bancarias em Cuba

Havana - Anunciou-se oficialmente nesta capital que registrou-se um novo aumento nas reservas cambiais da República, durante o mês de abril do corrente ano. Naquele mês, o total elevava-se a 535.200.000 dolares, para 523.300.000 de dólares no mês anterior e apenas 314 milhões no mês de abril de 1953. Isto revela que vem melhorando cada vez mais a situação cambial do pais.

Há 80 anos

1945. MANCHETE

Varsovia livre de alemães

Stalin acaba de anunciar a captura de Varsovia. A artilharia russa de grande alcance está hoje disparando constantemente contra Cracóvia, a maior fortificação alemã existente no sudoeste da Polônia, de pontos situados a 15 quilômetros da cidade. O sistema defensivo alemão, construido durante o último verão e inverno, está entrando em colapso.

1945. GUERRA

Em cogitação uma carta do pacifico

O comandante em chefe da frota dos Estados Unidos, almirante Kraest Kinz, declarou, nesta cidade, que os movimentos da guerra contra o Japão nãos erão atrasados este ano, pois a aplicação de qualquer outra estrategia facilitaria aos japoneses recuperar as suas perdas e reagrupar as suas forças. A "marinha mostra-se favoravel á politica de uma ofensiva intensificada".