O Povo é História

Há 25 anos

2000. ECONOMIA

Taxa de Iluminação

O Tribunal de Justiça do Ceará determinou ontem que a Taxa de Iluminação Pública (TlP), da Prefeitura de Fortaleza, seja cobrada separadamente da conta de energia elétrica emitida pela Coelce. O objetivo é evitar que o consumidor inadimplente com a TIP sofra corte de energia elétrica. A Procuradoria Geral do Município recorreu ontem mesmo da decisão.

2000. CEARÁ

Criticam proposta de FHC

A proposta do governo federal de suprimir a obrigatoriedade do artigo 7º da Constituição que garante o 13º salário, férias remuneradas, um terço das férias, licença-maternidade, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e multa de 40% sobre o Fundo na demissão, é descartada pelos empresários cearenses. A proposta poderá ser enviada ao Congresso em março.

Há 45 anos

1980. MUNDO

Irã cortará petróleo

Londres - O ministro do petróleo do Irã, Ali Akbar Moinfar, advertiu o Japão e a Europa Ocidental que, se aderirem ao bloqueio economico pretendido pelos Estados Unidos, serão privados de petróleo. Numa entrevista a imprensa transmitida pela Radio Teera, Moinfar disse que tudo depende da participação de cada um. Qualquer país que o fizer será privado de petróleo.

1980. RODOVIA

Rodovia Crato-Juazeiro

Será inaugurada, no próximo dia 4 de fevereiro, a rodovia que liga as cidades de Crato e Juazeiro, numa extensão de 5,90 quilômetros. As obras de duplicação estão sendo concluidas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER. Na execução dos serviços, o Governo do Estado investiu Cr$ 34,9 milhões, tonando possivel, assim, melhores condições de circulação.

Há 65 anos

1960. ESPORTE

Ferroviário obteve bonita vitória

Iniciado o Torneio Quadrangular, Ferroviário e Ceará preliaram, sábado, à noite no Estádio Presidente Vargas. O jogo, sem dúvida, agradou de ponta a ponta ao pequeno publico que compareceu ao campo do Benfica. O tricolor da Estrada, pela primeira vez, desde muitos meses, vem exibindo um futebol de boa qualidade, levou de vencida pelo marcador de 2x1.

1960. INTERNACIONAL

Cianureto quase risca do mapa

Londres 18 - A pequena aldeia de Ashby Parva (135 habitantes), no Leicestershire, quase foi a acabada do mapa. Seiscentos quilos de cianureto de potássio, contidos em três bujões, cairam de um caminhão que passava na rua e, explodindo no solo, espalharam no centro da aldeia uma quantidade de liquido mortal capaz de matar um milhão de pessoas.