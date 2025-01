O Povo é História

Há 35 anos

1990. CIDADES

Perimetral-Leste é alargada

Os recursos existentes ao longo da avenida Engenheiro Santana Júnior, trecho compreendido entre as ruas Bento Albuquerque e Joaquim Lima, permitiram à Prefeitura de Fortaleza executar o projeto de alargamento da Perimetral-Leste que estava engavetada por falta de recursos desde 1979. O prazo de execução do alargamento do trecho, é de 90 dias.

1990. INTERNACIONAL

Neblina atrasa retorno da nave

A volta da nave espacial Columbia foi atrasada ontem 24 horas devido à neblina que cobre a pista de aterrissagem da base aérea Edwards, na Califórnia, informou a NASA (Agência Norte-Americana para a Aeronáutica e o Espaço). Este atraso leva a duração do vôo da Columbia a 11 dias, a mais longa missão de um transbordador espacial. Hoje o Columbia disporá então de três órbitas.

Há 55 anos

1970. MUNDO

Rios inundam cidades na Iugoslávia

Belgrado, 20 - Várias cidades da Croácia foram inundadas, ontem com o transbordamento do rio Sava, um dos mais importantes da Iugoslávia, que depois de cruzar a Eslovênia, a Croácia e a Sérvia, desemboca no Danúbio, em Belgrado. As zonas mais atingidas foram as de Ornac Polja, Slavonskj Brod, Slavonskj Sabac, onde centenas de casas foram invadidas pelas águas.

1970. ESPORTES

Brasil jogará em março

Quando de sua visita a Fortaleza, o dr. João Havellange, presidente da CBD, confirmou oficialmente os cinco amistosos que a seleção brasileira fará no próximo mês de março, como parte dos preparativos para a IX Copa Jules Rimet. Nos dias 4 e 8 de março o Brasil jogará contra a Argentina, no "Beira-Rio" e Maracanã, respectivamente. No dia 15 jogarão contra o Uruguai.

Há 75 anos

1950. NACIONAL

Em busca de petroleo na Amazonia

Rio - De acordo com o programa traçado para os trabalhos de pesquisa de novas jazidas petroliferas no pais, vem o Conselho Nacional do Petroleo desenvolvendo, desde 1946, ampla atividade na região da foz do rio Amazonas, área sedimentar. Naquele ano tiveram inicio, na ilha de Marajó, os trabalhos de geofisica pelo metodo de observações sismicas.

1950. GREVE

Alastra-se a greve

Rio - Continua inalterada a situação da greve da Central do Brasil mas tendendo a alastrar-se. Acham-se já ocupadas por tropas do Exército as estações de Juiz de Fora, Barra do Piraí, Santos Dumont, Belo Horizonte, governador Portela e Lafayette. Em consequência disso, tem-se registrado um sensivel aumento no trafego aereo desta capital com Belo Horizonte.