O Povo é História

Há 20 anos

2005. CEARÁ

Reunião avaliará prejuízo

Perdas em 450 hectares de plantio de banana do tipo pacovan, R$ 5 milhões de prejuízos e prejuízos de 120 dos 160 produtores. Esses problemas vão ser expostos pelos produtores do Distrito Irrigado Jaguaribe-Apodi (Dija) na reunião marcada para segunda-feira, 24, em Limoeiro do Norte, onde funciona o projeto de irrigação. Os prejuízos foram causados por fortes chuvas e ventos.

2005. BRASIL

Rebelião em presídio

Uma rebelião na Colônia Penal Jacy de Assis, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, terminou ontem com dois presos mortos. O motim havia começado por volta das 8h30min e durou cerca de 12 horas. Três agentes penitenciários, que ficaram algemados, três detentos e três mulheres, que visitavam o presídio, foram feitos reféns e ficaram sob a mira das armas dos amotinados.

Há 30 anos

1995. TERREMOTO

Terremoto mata 8 brasileiros

Pelo menos oito brasileiros estão entre os 139 estrangeiros mortos no terremoto que devastou a cidade japonesa de Kobe, terça-feira última, segundo dados de instituições locais e consulados. Entre as vítimas estão 68 sul-coreanos, 20 norte-coreanos, 31 chineses, cinco taiwaneses, três filipinos, dois norte-americanos e um suíço, além dos oito brasileiros.

1995. INTERNACIONAL

Combates continuam nos povoados

Os combates entre forças russas e chechenas, inclusive os bombardeios de artilharia russa prosseguiram ontem em muitos povoados do Oeste e Sudoeste de Grozny. O objetivo russo é tomar a estrada Rostov-Baku, que dá acesso a Grozny pelo Sudoeste, afirmou um combatente checheno. Os russos também destruiram, na noite de sexta-feira, uma ponte da estrada sobre o rio Guekhi.

Há 40 anos

1985. POLÍTICA

Intervenção em Reriutaba

A intervenção estadual no município de Reriutaba será suspensa a partir do dia 2 de fevereiro próximo. Decreto neste sentido foi assinado pelo governador Gonzaga Mota, uma vez que a ordem na administração municipal foi restabelecida e estão em pleno funcionamento os Poderes Legislativo e Executivo. O Presidente da Câmara Municipal de Reriutaba ficará exercendo a Prefeitura.

1985. ESPORTES

Brasil decide com Argentina

Assunção - Brasil e Argentina, eternos adversários regionais no futebol, terão hoje uma partida decisiva para definir quem passará a rodada final, pelo grupo "B", do Campeonato Sul-Americano de Futebol Juvenil que é disputado em Assunção. Esta importante partida será disputada no Estádio Defensores Del Chaco a partir das 21h30 locais (mesmo horário de Brasília).