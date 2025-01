O Povo é História

Há 25 anos

2000. CIDADES

Contas impressas em braile

Uma iniciativa pioneira no Brasil está beneficiando deficientes visuais cearenses. Na última semana, foram entregues as três primeiras contas de luz em braile para usuários da companhia. Impressos pela Sociedade de Assistência aos Cegos (SAC), os extratos trazem todas as informações da conta normal, como consumo do mês. valor da conta e data do vencimento.

2000. CEARÁ

Municipalizaram o trânsito

O Código Brasileiro de Trânsito completa dois anos de implantação em todo o País. Mas passado esse tempo, apenas duas cidades do Interior do Ceará conseguiram assumir a administração de seus trânsitos, promovendo a municipalização, conforme determina a lei. Sobral, que saiu na frente, e Juazeiro do Norte. Agora é Iguatu que se organiza para assumir o controle do trânsito na cidade.

Há 35 anos

1990. POLÍTICA

Supremo atendo pleito de Alto Santo

O Supremo Tribunal Federal deferiu medida cautelar suspendendo os efeitos de dispositivos da Constituição do Estado, pelos quais o município de Alto Santo perdia parte do seu território para Jaguaribara, dentro do Projeto Castanhão. A medida foi provocada pelo prefeito Moacir Bezerra e requerida pelo Procurador Geral da República no Ceará, Meton Vieira Filho.

1990. TERREMOTO

Terra ainda treme em Palhano

Os abalos sísmicos continuam em atividade no município cearense de Palhano, que dista 152 quilômetros de Fortaleza. Apesar de ter havido uma diminuição na sua ocorrência durante o mês de dezembro último, os sismos já somaram mais de 25 mil, nos últimos 12 meses. Na semana passada, um tremor de 2,5 graus, na escala Richter, foi sentido pela população.

Há 45 anos

1980. FORTALEZA

Papa no dia 13 de julho em Fortaleza

O cardeal Aloisio Lorscheider manteve contato telefônico com o governador Virgílio Távora, que se encontra em Brasília, para informar-lhe que foi definitivamente marcada a visita do Papa João Paulo II ao Brasil e que Sua Santidade pisará pela primeira vez o solo brasileiro no dia 13 de julho, quando desembarcará, por volta das 5 horas da manhã, no aeroporto Pinto Martins.

1980. ELEIÇÃO

Eleições para governador

Brasília - O ministro da Justiça, Sr. Ibrahim Abi-Ackel, revelou ontem ao deputado Inocêncio Oliveira, coordenador da bancada governista de Pernambuco, que a Presidência da República encaminhará ao Congresso, possivelmente no final de março, projeto de emenda constitucional restabelecendo as eleições diretas para governador e extinguindo a figura de senador "biônico".