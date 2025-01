O Povo é História

Há 50 anos

1975. INTERNACIONAL

Aconselhado a acatar nova trégua

Belfast - O Exército Republicano Irlandês - IRA - foi aconselhado pelo Governo britânico a determinar uma nova trégua, ou a esquecer toda a esperança de concessões politicas. A advertência surgiu através de um comunicado distribuido por Merlyn Rees, sub-secretário de Estado da Grã-Bretanha para a Irlanda do Norte. Os termos da mensagem chegaram ao Sinn Feinn.

1975. ECONOMIA

Key West na rota de Camocim

A plataforma Key West, que fazia perfurações na foz do Rio Amazonas foi deslocada para a região de Camocim, no litoral cearense, onde dará prosseguimento ao trabalho realizado no ano passado com a constatação de óleo. A Key West seria levada para a plataforma de Campos mas a Petrobrás resolveu levar a que fazia perfurações no litoral do Território do Amapá.

Há 60 anos

1965. CIÊNCIA

Existem canais em Marte?

Washington - Uma maravilhosa nave espacial, de 572 libras, o Mariner IV, agora em rota para Marte, enviará imagens de televisão de Marte à Terra, no próximo dia 14 de julho, mostrando ao homem, pela primeira vez, as montanhas, colinas, cmapos e vales dêste distante planêta. As fotografias transmitidas pelo Mariner IV se espera que sejam tão boas como as que telescópios.

1965. ESPORTES

Fortaleza x América

Atraindo todas as atenções da torcida, Fortaleza e América iniciarão amanhã à tarde, as disputas do supercampeonato, competição que contará também com a presença do Ceará, que apontará depois de dois turnos em seis jogos o campeão cearense do ano passado. Amanhã, no Presidente Vargas, se defrontarão os campeões do primeiro e segundo turnos.

Há 70 anos

1955. MUNDO

Marilyn em batalha com a Fox

Hollywood - Está em preparação uma batalha judicial a propósito do plano de Marilyn Monroe de abandonar os papeis de loura "bom-shell" em troca de desempenho em filmes que se baseiem em "alta literatura". O seu estúdio, a Twentieth Century Fox, declarou que, depois de oferecer à estrela a melhor recomposição que Hollywood lhe poderia proporcionar, fará uso de todos os meios.

1955. BRASIL

Vendido arroz que falta ao Brasil

Cêrca de dois milhões de sacas de arroz, armazenadas no Rio Grande do Sul, destinam-se à exportação, aproveitando as vantagens concedidas pela Instituição 112, da SUMOC, que concede melhoria na bonificação em 20% para o arroz exportado. Em consequência, o preço do citado produto subirá ainda mais, do mesmo passo que se agravará a sua falta no mercado interno.