O Povo é História

Há 55 anos

1970. NACIONAL

Proibida publicação licenciosa

Rio - Despachando no Palácio das Laranjeiras o presidente Médici assinou decreto proibindo os meios de divulgação de se utilizarem de todos e quaisquer exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes. A proibição, que se estende aos jornais e revistas, teatros, filmes, televisão e livros, deveu-se ao estudo dos órgãos de segurança militares.

1970. MUNDO

Médicos cumpriram greve geral

Com adesão quase total, cumpriu-se ontem, em Buenos Aires e nas principais cidades do pais, a greve geral de 24 horas declarada pelos médicos em protesto contra a politica sanitária do Govêrno. Os hospitais estatais, municipais e particulares estavam quase desertos, atendidos sômente por equipes de emergência, que se ocupavam exclusivamente dos casos urgentes.

Há 65 anos

1960. ESPORTES

Ceara x Fortaleza

Depois da decisão do Campeonato Cearense de Futebol de 1959, pela primeira vez Fortaleza e Ceará se defrontaram, ontem, à tarde, desta feita, em jôgo válido pelo "Torneio Quadrangular dos Grandes", organizado com o objetivo de melhoria de receita, para fazer face às despesas mensais de pagamento, tendo a porfia terminado com o escore de 0x0, por demais justo.

1960. INTERNACIONAL

Decretado estado de sítio na Argélia

Foi decretado estado de sítio nesta capital em consequência das agitações de protesto contra a destituição do general Massu. Como se sabe, o presidente Charles De Gaulle retirou aquele militar de Argel, o que vem motivando uma série de manifestações por parte dos argelinos. Tropas da polícia francêsa atacaram na noite de ontem uma multidão.

Há 75 anos

1950. BRASIL

Entrada ilegal de automóveis

Rio, 25 - O I.B.G.E. informou que 15.237 automóveis de passageiros entraram no país burlando a lei de licença previa, adiantando que, alem dessa espantosa revelação, 6.617 entraram irregularmente de junho a dezembro de 1948 e 8.610 de janeiro a setembro de 1949. Não pôe de lado aquela instituição a hipotese da ação de uma quadrilha internacional.

1950. POLÍTICA

Produção de bombas atomicas

Washington - O presidente Truman informou o Congrersso de que o desenvolvimento de fabricas de bombas atomicas prosseguiria com uma intensidade maior do que a prevista pelos planos e pediu ainda a votação de um credito de 87.650.000 dolares para a sua intensificação. Esta importancia, aliás, já está relacionada no projeto de orçamento.