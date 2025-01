O Povo é História

Há 20 anos

2005. COTIDIANO

Exploração sexual em 41 cidades

O problema está distribuído de uma ponta a outra do Ceará. Desde Camocim, no extremo Norte, ao município de Brejo Santo, na pontinha sul do mapa, a exploração sexual e comercial infanto-juvenil encontra focos. Além das duas cidades citadas, foram registradas outras 39 no Estado. Os dados integram o primeiro levantamento nacional sobre o assunto, divulgado ontem.

2005. FORTALEZA

Operação combate poluição visual

Faixas anunciando serviços diversos como cursinhos, colégios, shows e apresentações de bandas de forró, colocadas nos espaços públicos, foram removidas ontem da avenida Domingos Olímpio, no trecho da rua Justiniano de Serpa até Aguanambi. Nesse primeiro momento, além de retirar, os fiscais do órgão estão identificando os anunciantes.

Há 40 anos

1985. MANCHETE

Gás venenoso faz medo em Cubatão

A população de Vila Parasi, em Cubatão, Estado de São Paulo, não havia acabado de retirar a lama deixada pela enchente de quinta-feira última, quando recebeu ordem para evacuar a área, no início da madrugada de ontem, sufocada por uma densa nuvem de amônia, que cobriu toda a vila e arredores. O gás tóxico vazou de um duto da Ultrafértil, empresa do grupo Petrobrás.

1985. MUNDO

Cinco mortos e 220 feridos

Cinco mortos e 220 feridos é o saldo do terremoto que nesta madrugada atingiu a cidade de Mendoza, 1.100 quilômetros a noroeste de Buenos Aires, segundo o último balanço das autoridades locais (mesmo horário de Brasília). No Hospital Central de Mendoza, informou-se que cerca de 220 pessoas foram atendidas. Os prolongamentos do terremoto ainda continuam.

Há 60 anos

1965. INTERNACIONAL

Morre o premir do Irã

O primeiro-ministro do Irã, Hassam Ali Mansur, faleceu, em consequência dos ferimentos sofridos, quinta-feira passada, no atentado de que foi vitima, diante do edificio do Parlamento. As balas disparadas por um estudante iraniano, de 20 anos de idade, feriram-no no pescôço, intestinos e na bexiga. Faleceu, apesar dos cuidados médicos de cinco especialistas estrangeiros.

1965. POLÍTICA

Apenas uma parte receberá energia

Apenas uma parte de Fortaleza receberá, inicialmente, a energia de Paulo Afonso, num total aproximado de três mil quiluotes. A Conefor estava preparada para distribuir cinco mil quiluotes, mas as indústrias, casas comerciais e mesmo certas residencias que utilizam equipamentos sensíveis à mudança de ciclagem, de 50 para 60 ciclos, e que cobrem grande parte da cidade, não preparadas.