O Povo é História

Há 25 anos

2000. CIDADES

Estacionamento é liberado

A Empresa de Trânsito e Transporte Urbano S.A. (Ettusa) vai liberar o estacionamento nas áreas de Zona Azul no Centro da cidade, a partir da próxima segunda-feira, até o dia 6 de fevereiro (domingo). A medida foi determinada pelo prefeito Juraci Magalhães com o objetivo facilitar a vida das pessoas que realizam a compra de material escolar no centro.

2000. CEARÁ

Faculdade de Medicina

A Comissão de Ensino Superior do Ministério da Educação, designada para avaliar as instalações e o projeto pedagógico da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, em implantação, deu parecer favorável ao funcionamento do curso. Com a aprovação, está superada a etapa semifinal de todo projeto de criação de escolas médicas no Brasil.

Há 45 anos

1980. INTERNACIONAL

Sadat anuncia represálias

O Presidente egípcio, Anwar Sadat, exigiu a redução do pessoal diplomático soviético no Cairo para sete integrantes e anunciou a expulsão de cerca de 200 técnicos civis russos que trabalham no país, como represália contra a invasão da URSS ao Afeganistão. O anúncio foi feito por Sadat em discurso na Assembléia Nacional. Os 200 técnicos eram o que restava de 15 mil.

1980. BRASIL

Ovo será introduzido na merenda

Brasília - A introdução do ovo na merenda escolar será estudada imediatamente pelo Governo como fôrmula para aumentar o consumo, evitar uma superprodução e uma consequente queda nos preços do produto. A promessa foi feita ontem aos avicultores pelo Secretário Especial de Abastecimento e Preços, Sr Carlos Viaçava, atendendo a uma sugestão feita em reunião.

Há 65 anos

1960. MUNDO

Exército francês aderiu aos colônos

Argel - Já não há mais dúvidas de que o exército francês na Argélia aderiu aos colonos direitistas que se rebelaram contra o govêrno de Paris. Isto foi o que informou uma fonte autorizada de Argel ao comentar a retirada do general Maurice Charles, supremo comandante militar e do governador Paulo Delouvrier para o interior da Argélia. Esta capital caiu ontem.

1960. ESPORTES

Ferroviário x Fortaleza

O Ferroviário poderá sagrar-se campeão por antecipação do "Torneio Quadrangular dos Grandes". Para tanto, bastará apenas de uma vitória sôbre o Fortaleza, amanhã, à noite, no Estádio Presidente Vargas, quando os tradicionais rivais disputarão novo duelo. Até hoje, pela manhã, os técnicos das duas equipes não haviam fornecido as constituições de seus quadros.