O Povo é História

Há 30 anos

1995. INTERNACIONAL

Tensão entre Peru e Equador

A tensão na fronteira entre o Peru e o Equador continua aumentando com denúncias de novos ataques e mobilização de tropas, enquanto se multiplicam os gestos de tentativas de mediação. O Secretário-Geral de Organização dos Estados Americanos (OEA), o colombiano César Gaviria, regressou sábado à noite a Quito para se reunir com o Presidente equatoriano, Sixto.

1995. ESPORTES

Mundial de futebol de praia

Um banho de chuva na arquibancada e um banho de bola na quadra. Choveu forte, ontem na arena montada na praia de Copacabana, Rio de Janeiro. E o Brasil nem se perturbou com isso. Zico fez chover: marcou três gols, transformou-se na artilheiro do I Mundial de Beach Soccer, ao lado de Altobelli, da Itália, com 12 gols, e levou o Brasil ao título. Uma festa inesquecível.

Há 50 anos

1975. NACIONAL

INPS implanta carnet

Brasília - Cumprindo determinação do ministro Nascimento e Silva para desburocratizar ao máximo a Previdência Social, o Presidente do INPS, sr. Reinhold Stephanes, anunciou á implantação do carnet de recolhimento de contribuições de segurados individuais, que beneficiará um contingente de 1 milhão e 392 mil empregadores, 911 mil autonomos, 80 mil contribuintes.

1975. ECONOMIA

10% do IPI para exportação

O Ministro da Fazenda baixou portaria concedendo crédito de 10 por cento do IPI na exportação da lagosta e dos demais produtos de pesca. Prometeu que será "estudada com simpatia" a liberação da diferença do Imposto Único sobre Combustíveis, com efeito retroativo a 1970, e a conclusão em breve dos estudos para o crédito do IPI sobre insumos da pesca.

Há 70 anos

1955. MUNDO

Liberação de prisioneiros

Bonn - O govêrno federal espera que o decreto publicado pelo Soviet Supremo, a respeito do fim do estado de guerra entre a União Soviética e a Alemanha, tenha como primeira consequência a libertação, pela Rússia, de todos os civis ainda retidos cativos, salienta principalmente uma declaração publciada depois de uma reunião do gabinete, realizada sob a presidência do vice-chanceler.

1955. CLÁSSICO

Ceará x Calouros do Ar

Estaremos assistindo, dentro de poucas horas no Estadio Presidente Vargas, a um dos mais interessantes prelios do terceiro turno Ceará e Calouros do Ar estarão frente a frente, numa peleja de grande importancia e que vem despertando enorme interêsse. Alvinegros e tricolores da Base prometem, pois, uma peleja movimentada para hoje, no Estádio Presidente Vargas.