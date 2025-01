O Povo é História

Há 35 anos

1990. CIDADES

Ônibus estão 59,28% mais caros

A partir de manhã, dia 1º de fevereiro, o fortalezense passa a pagar mais caro pelas tarifas de ônibus e táxi. O aumento médio da passagem do transporte coletivo urbano foi de 59,28 por cento. Com isso, as linhas de até cinco quilômetros passam de NCz$ 1,60 para NCz$ 2,50, enquanto aquelas que percorrem 15 quilômetros custarão NCz$ 2,50. O reajuste das tarifas é técnico.

1990. INTERNACIONAL

Cinqüenta presos políticos fogem

Santiago do Chile - Numa fuga espetacular, 50 presos políticos - alguns acusados de envolvimento no atentado de 1986 contra o presidente Augusto Pinochet - escaparam ontem de madrugada de um presídio de Santiago através de um túnel de cem metros de comprimento e meio de largura e altura cavado até uma estação ferroviária desativada.

Há 55 anos

1970. POLÍTICA

Governador fluminense escapa ileso

O governador Jeremias Fontes saiu ileso do acidente de helicóptero ocorrido ontem às 8h40m no Palácio Itaboraí, em Petrópolis, quando pretendia viajar para Niterói. O aparelho perdeu sustentação a dez metros de altura e, depois de embaraçar o trem de aterragem nos fios telefônicos, projetou-se contra uma árvore. Êste é o 3.o acidente que o Sr. Jeremias Fontes sofre.

1970. MUNDO

Neve continua matando no Irã

Teerã - As autoridades iranianas confirmaram ontem que mais de mil pessoas já foram resgatadas dos montulhos provocados pelas avalanches que atingiram a estrada de Amos Harz, 80 quilômetros a nordeste de Teerã. O deslizamento de grandes massas de neve ocorreu quarta-feira e deixaram um saldo de 29 mortes e 26 feridos graves, que foram trazidos de aviões.

Há 75 anos

1950. ECONOMIA

Reaberta a carteira imobiliaria

Por determinação do presidente do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, foi aberta, a partir desta data, na Delegacia do Ceará, a carteira Imobiliária, para Inscrição de candidatos aos financiamentos para aquisição da casa propria. Os candidatos poderão Inscrever-se sem que seja exigida a apresentação antecipada de documentos.

1950. ESPORTE

Constará de 6 jogos a rodada

Rio - O Campeonato Brasileiro de Futebol prosseguirá amanhã com a realização de mais seis encontros, sendo esta já a quarta rodada do grande certame. O jogo entre as seleções de Pernambuco, que seria o segundo, não se efetuará, devido ao brusco regresso da embaixada paraibana que se encontrava em Recife, por não concordar em disputar outro embate.