O Povo é História

Há 20 anos

2005. FIEC

50 anos de jornalismo de Adísia Sá

Uma vida dedicada à precisão jornalística e ao compromisso com a ética. Os 50 anos de exercício profissional da jornalista Adísia Sá foram homenageados ontem à noite pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) em jantar de confraternização com a imprensa cearense. Na ocasião, o presidente da Fiec, Jorge Parente, também destacou projetos para 2005.

2005. COTIDIANO

17 mortos em 17 horas

Dezessete pessoas morreram em acidentes de trânsito no Estado, entre as 15 horas do domingo, 30, e a manhã de ontem, até por volta das 8 horas. Somente na Região Metropolitana de Fortaleza foram 11 casos. No interior do Estado, quatro pessoas morreram na noite de domingo em acidentes de moto em menos de três horas. Um total de 4.604 veículos já foram abordados nas 35 blitze.

Há 40 anos

1985. FORTALEZA

Passagem de trem sobe duas vezes

As passagens nos trens de longo percurso passaram a custar a partir de hoje, 15 por cento acima do antigo valor. É o segundo aumento em 30 dias, já que no dia primeiro de janeiro foram reajustadas em 35 por cento. Desde o início da semana que a Rffsa colocou avisou próximo aos boxes de venda das passagens e afixou uma relação com todas as cidades atingidas pelo transporte.

1985. MUNDO

Indígenas mostram ao Papa miséria

O Papa João Paulo II encontrou-se ontem na cidade de Latacunga com 250 mil indígenas de todo o Equador, que denunciaram ao Santo Padre serem vítimas da exploração desde que o país era uma colônia espanhola. E aproveitaram a visita para pedir ao Governo que aprofunde a reforma agrária. O Papa foi homenageado por Luis Felipe Duchicela XVII.

Há 60 anos

1965. ECONOMIA

600 toneladas de feijão chumbinho

Chegou a Fortaleza, pelo navio "Fernão Dias", uma partida de 600 toneladas de feijão "chumbinho", enviada pela Comissão de Financiamento da Produção, a pedido do Geidec, para o abastecimento da cidade. O feijão - de acôrdo com informações do Geidec - será revendido aos varejistas num mínimo de 5 sacas e num máximo de 250, para evitar contrôle do mercado.

1965. ESPORTES

Dramática vitoria do Líbano: 60x58

Perante um público dos maiores o Líbano venceu sexta-feira passada, na quadra da Universidade do Ceará, o quadro do Náutico Atlético Cearense pela contagem de 60x58, escore que diz bem o que foi o panorama técnico e tático do encontro. Carlos Gazelli e Aguyr Tigre, com uma atuação excelente, dirigiram a peleja. Nos apontamentos funcionou o presidente Coêlho.