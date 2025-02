O Povo é História

Há 25 anos

2000. CIDADES

Helicóptero faz pouso forçado

Um helicóptero modelo Esquilo, de prefixo PT-HNS, da empresa Norte Star, fez um pouso de emergência após uma pane no sistema hidráulico e na turbina, ontem, por volta das 13h30min nas proximidades do açude Pacoti-Riachão, no município de Horizonte, deixando seus quatro ocupantes feridos. A aeronave, fretada pela Chesf, saiu do antigo terminal do aeroporto Pinto Martins.

2000. POLÍTICA

Verbas para transposição

O sobrelator José Lourenço (PFL-BA) decidiu, ontem, após reunião de uma hora com deputados e senadores dos três estados, voltar atrás em na decisão de reduzir para R$ 8,2 milhões os recursos para o projeto de transposição do rio São Francisco. Ele vai manter os R$ 40 milhões para esse ano, como proposto pelo Governo Federal.

Há 45 anos

1980. MUNDO

Petrobrás revenderá oleo comprado

Curitiba - O Brasil é obrigado a colocar no mercado externo uma parte do petróleo que importa do Irã. Esta é uma das novas exigências daquele país para garantir a remessa de óleo para o Brasil, e foi adotada a partir de janeiro, revelou o presidente da Petrobrás, Sr. Shigeaki Ueki. O Sr. Shigeaki Ueki informou também que a Nigéria prepara-se para adotar este mesmo comportamento.

1980. INTERNACIONAL

Bombas em escritório soviéticos

Paris, Bruxelas - Bombas explodiram ontem em dois estabelecimentos soviéticos e um turco, nestas duas capitais. Em Bruxelas, desconhecidos fizeram explodir bombas nos escritórios da Aeroflot e da Turkish Airlines, na Estação Central, local. As explosões ocorriam cinco minutos uma da outra, nos escritórios que dão para dois lados do mesmo quarteirão.

Há 65 anos

1960. ESPORTES

Juiz de faca na mão

O sr. José Cavalcante, que foi o árbitro do jôgo de ontem, não foi feliz na sua atuação. Anulando um tento legitimo e que daria a vitória ao Fortaleza, o conhecido mediador descontrolou-se por completo, perdendo a calma. O público no final do prélio, apupou-o. Cavalcante, ao deixar o vestiário e se dirigia à tesouraria do Estádio, empunhava uma faca.

1960. MUNICÍPIOS

Quixadá procura solução

Várias cidades do interior do Ceará já possuem o seu serviço de água. Para o serviço de água de Quixadá as dificuldades de serem contornadas. A Prefeitura já tem à sua disposição nada menos de Cr$ 6.000.000.00 para inicio dos trabalhos e material suficiente, porém falta a água, uma vez que vários poços perfurados, em diferentes pontos da cidade, apresentaram insuficiência.