O Povo é História

Há 20 anos

2005. COTIDIANO

Golpe em outros municípios

A Polícia Federal vai aprofundar as investigações sobre os 12 comerciantes de Acopiara, a 345 quilômetros de Fortaleza, acusados de reter cartões de benefício do INSS de aposentados. Para garantir o crédito no comércio local, donos de mercadinhos obrigavam os idosos a deixar cartões nos estabelecimentos. Até as senhas eram obtidas pelos comerciantes envolvidos no caso.

2005. CEARÁ

Acidente deixa 3 mortos e 12 feridos

Um acidente com três mortos e 12 feridos marcou o início do Carnaval em Aracati, município a 159 quilômetros de Fortaleza. O trator guiado por Luiz Ferreira de Almeida, que transportava 14 trabalhadores rurais em um reboque, foi colhido pelo caminhão de placas MMV 6088, de Currais Novos (RN). O choque aconteceu às 15 horas de ontem, no quilômetro 31 da BR-304.

Há 30 anos

1995. POLÍTICA

Ceará pode perder US$ 3 milhões

Os Estados e Municípios produtores de petróleo poderão perder, a partir deste ano, cerca de US$ 120 milhões em royalties pagos pela Petrobrás, caso seja mantida pelo Governo a proposta de reforma tributária e fiscal elaborada pelo Ministério do Planejamento. Para o Estado do Ceará a perda corresponderia a cerca de US$ 3,0 milhões, montante que o Estado recebeu.

1995. INTERNACIONAL

Ameaça romper acordo nuclear

A Coréia do Norte anunciou que deixará de cumprir seu acordo nuclear com os Estados Unidos se as forças norte-americanas retomaram este ano os exercícios militares que realizam anualmente com a Coréia do Sul a partir de fevereiro. O jornal "Rodong Shimmun" disse também em artigo que o reinício dos exercícios anuais reativaria as tensões entre as duas Coréias.

Há 40 anos

1985. ESPORTE

Zagalo não aceita dirigir a Seleção

Zagallo recusou o convite do diretor de futebol da CBF, Dilson Guedes, e a Seleção Brasileira continua sem treinador para os jogos eliminatórios ao Campeonato Mundial de 86. Zagallo agradeceu o convite, mas não pôde aceitá lo, alegando problemas particulares, que o impedirão de exercer o cargo. Mas, na verdade, o treinador do Flamengo consultou seus familiares.

1985. ECONOMIA

Acordo para rolar dívida

Nova Iorque - O Brasil e os bancos internacionais chegaram a uma cordo em princípio para reestruturar a metade da dívida externa brasileira de cerca de 100 bilhões de dólares, segundo informou ontem o jornal financeiro "Wall Street Journal". Porta-voz do comitê de 14 bancos que está negociando com uma delegação brasileira em Nova Iorque se absteve de comentar.