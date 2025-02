O Povo é História

Há 25 anos

2000. ESPORTE

Brasil garante vaga

O Brasil está nas quartas-de-final da Copa Davis. A vitória da dupla brasileira Gustavo Kuerten/Jaime Oncins sobre os franceses Cédric Pioline/Nicolas Escudé, ontem, em Florianópolis, por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/4 e 6/4, garantiu a vaga brasileira na próxima fase da competição, quando enfrentará a Eslováquia. O jogo será disputado novamente em piso de saibro.

2000. CIDADES

Comunidade faz plebiscito

Entidades comunitárias do bairro da Serrinha vão realizar um plebiscito no próximo dia 10, para envolver a comunidade no destino de um terreno livre naquele bairro. Os moradores estão divididos entre a construção de uma praça ou uma escola de ensino médio. O terreno pertence ao Governo do Estado. O local está tomado pelo mato e pelo lixo, infestando o bairro de ratos.

Há 35 anos

1990. INTERNACIONAL

Direita sul-africana

O líder do direitista Partida Conservador da África do Sul, Andries Treurniet, reagiu de modo veemente ontem à proposta de reformas raciais feitas pelo Governo, pedindo a renúncia imeadiata do presidente Frederik de Klerk e advertindo que os planos de minorar o Apartheid "acordaram o tigre do povo afrikaaner (minoria branca dominante)". Londres tem apoiado planos de reformas.

1990. HOMENAGEM

Mais de 700 gols em 1.043 jogos

Este 6 de fevereiro de 1990 ficará marcado para sempre como um dos mais importantes acontecimentos da história do futebol brasileiro, com a despedida de Zico, do futebol. O "Galinho" é o maior ídolo da torcida do Flamengo em todos os tempos, um símbolo de amor a camisa, de dedicação e de talento. Na contagem geral, Zico disputou 1.043 jogos e marcou 728 gols.

Há 45 anos

1980. FORTALEZA

Internacionalização do aeroporto

Providências imediatas para internacionalizar o Aeroporto Pinto Martins serão tomadas até o dia da chegada do Papa João Paulo II a Fortaleza. É que, nessa data, a 13 de julho, o aeroporto deve funcionar já com todas as características internacionais. O Governo Federal aplicará recursos da ordem de Cr$ 1 bilhão. Técnicos estão em Fortaleza para elaboração.

1980. MUNDO

Japão reinicia obras no Irã

As empresas japonesas decidiram reiniciar a construção de um gigantesco complexo petroquímico no Irã, depois de um ano de interrupção devido a revolução nesse país islamita, disse ontem a imprensa de Tóquio. O reinicio das obras foi decidido sábado numa reunião entre os ministros iraniano do petróleo, Ali Akbar Moinfar e Eimei Yamashita, presidente da Companhia Quimica Iraniana.