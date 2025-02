O Povo é História

Há 55 anos

1970. CEARÁ

Cearense entre as moças traficadas

A cearense Albaniza Gomes de Matos, morena de 29 anos, está entre as 10 vítimas da gang do tráfico de "escravas brancas", que tem como agente, no Rio, Gunther Max ou Gerry Hellborn, encarregado de levar para a Alemanha, sob promessa de bons empregos, morenas brasileiras que lá vão servir de atrações em "strip-teases", nos cabarés de Berlim. A operação criminosa da gang.

1970. POLÍTICA

Certidão de renda para viagens

A Superintendência da Receita Federal para o Ceará, Piauí e Maranhão já se acha de posse da portaria do Secretário da Receita Federal, eliminando a exigência da negativa de declaração do Impôsto de Renda para brasileiros com viagens para o exterior. O documento, precário, de que trata a exigência, atende em sua maior parte a estudantes bolsistas na maioria não declarantes.

Há 65 anos

1960. ESCÂNDALO

Mais de um milhão em jóías

A sra. Mirian fernandes Arruda, uma das amantes do ex-Tesoureiro do IPEC, autor de vultuoso desfalque naquele órgão, compareceu às 11 horas da manhã de ontem ao Gabinete do presidente, sr. Fernando Benevides, para lhe devolver jóías valiosíssimas, cujo custo é estimado em mais de um milhão de cruzeiros e que lhe foram presenteadas pelo espertalhão.

1960. ESPORTES

Pernambuco caiu (3x1) no Maracanã

Duas partidas foram disputadas ontem á tarde, em andamento ao turno decisivo do Campeonato Brasileiro de Futebol. No Maracanã, o selecionado carioca conseguiu sua reabilitação ao derrotar o "escrete" de Pernambuco, até então lider invicto do conclave por 3 x 1. A fase inicial terminou com um a zero para os guarabarinas. No pacaembú o resultado final de 6 a 1.

Há 75 anos

1950. MUNDO

Não reconhece o governo rebelde

O Foreign Office rompeu hoje o silencio que vinha observando desde o reconhecimento de Ho Chi Minh pela União Sovietica. Um porta-voz do Ministerio dos Negocios Estrangeiros fez a esse respeito uma declaração. Prova que nesta nova fase da guerra fria em que Paris e Moscou estão empenhados a respeito de Ho Chi Minh, o governo britanico está ao lado do francês.

1950. INTERNACIONAL

Mataria cinquenta milhões

Em um discurso pronunciado no Senado, o senador democrata Brian Mar Mahon, que preside a Comissão Parlamentar Mista de Energia Atômica, deixou perceber que a "bomba de hidrogênio" poderá matar 50 milhões de pessoas em minutos. Mar Mahon salientou, por outro lado, que, teoricamente, a potência da "bomba de hidrogênio" poderá reduzir a cinzas qualquer objetivo.