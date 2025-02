O Povo é História

Há 50 anos

1975. INTERNACIONAL

Soviéticos: Investigam o asteroide

Moscou - Astrônomos soviéticos estão rastreando o asteróide Eros, que está se aproximando da Terra, tentando desvendar os mistérios de sua origem - informou ontem o jornal "Pravda". No final deste mês, o asteróide terá se aproximado a 23.600 quilômetros da Terra, dezessete vezes mais perto do que se encontra a Lua, segundo o jornal.

1975. NACIONAL

Solução para a crise da lagosta

A crise da lagosta, no nordeste, provocada pela pesca intensiva e indiscriminada poderá ser contornada pela redução da frota pesqueira em operações na região, com os barcos excedentes desviados para outras atividades pesqueiras, a par de outras medidas que permitam a diversificação do mercado internacional. Numero de barcos a motor motivou uma queda da produtividade.

Há 60 anos

1965. CEARÁ

Correios seguem sem sede própria

Há 12 anos, a Prefeitura Municipal de Ubajara doou um terreno à União para nêle ser construído o prédio onde deverá funcionar a repartição dos Correios e Telegráfos desta cidade. Apesar de já haver constado em mais de um Orçamento federal, verba para a construção do dito imóvel, até esta data nenhuma providência foi adotada neste sentido. Continua funcionando em prédio alugado.

1965. FORTALEZA

Duas mil bicicletas para operários

O prefeito Murilo Borges seguirá às 13 horas de hoje para o Rio de Janeiro. O general Murillo Borges solicitará do governador Ademar de Barros recursos para financiamento de bicicletas a operários cearenses. É plano do Prefeito distribuir duas mil bicicletas, devendo o operário pagá-la com as economias que fizer com passagens de ônibus (seis mil cruzeiros mensais).

Há 70 anos

1955. MUNDO

Evacuação de 20.000

China - Um grande comboio composto de navios de guerra e navios de desembarque nacionalistas deixou o porto de Keelung, ao norte de Formosa, com destino a Tachen. Essa esquadra, colocada sob o comando do vice-almirante Liu Huai Ning, tem por missão garantir a evacuação de uns 20.000 militares e civis. Trinta e cinco jornalistas chineses, ingleses, norte-americanos.

1955. ESPORTES

Não será suspenso o terceiro turno

O Conselho Técnico da Federação Cearense de Desportos esteve reunido, à tardinha de ontem conforme convocação feita na sessão anterior, a fim de decidir definitivamente sôbre a paralisação ou não do terceiro turno para dar lugar, exclusivamente á preparação do "scratch" alencarino. Foram, então prorrogados, para sábado e domingo, os jogos.