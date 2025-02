O Povo é História

Há 30 anos

1995. POLÍTICA

Weffort quer simplificar Lei Rouanet

O Ministro da Cultura, Francisco Weffort, revelou ontem, em Brasília, que pretende desburocratizar a Lei Rouanet de incentivo aos projetos artísticos e culturais. Discutirá com o presidente Fernando Henrique Cardoso a edição de um decreto simplificando a apresentação e aprovação dos projetos candidatos a receber apoio financeiro da iniciativa privada em troca de isenção fiscal.

1995. ECONOMIA

ACM contra veta ao mínimo

O senador Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA) admitiu ontem, em Santa Maria da Vitória (BA), a possibilidade de o Congresso derrubar o veto do governo ao projeto de salário mínimo de R$ 100,00. Ele aconselhou o presidente Fernando Henrique Cardoso a ser rápido e apresentar logo uma nova proposta de aumento. Como está hoje, a R$ 70,00, o salário-mínimo é "aviltante", afirmou.

Há 60 anos

1965. FORTALEZA

Quiluote ficará entre cr$ 45 e 50

Como consequência direta da utilização da energia de Paulo Afonso, a Conefor economizará êste ano mais de três bilhões de cruzeiros que deveriam ser gastos, se aplicados, com óleo dieses e "fuel-oil". Essa despesa com combustível, que será economizado com a utilização da energia hidráulica, corresponde a uma incidência de 40 cruzeiros no prêço do quiluote.

1965. MUNDO

Sepultado o presidente do Uruguai

Montevideu - O esquife contendo o corpo do Presidente do Conselho do Govêrno uruguaio, Luis Giannattasio, recoberto pelo pavilhão nacional, foi conduzido; do palácio do Govêrno até o carro fúnebre que, puxado por cavalos brancos, aguardava para conduzi-lo a última morada. Grande multidão enchia as ruas por onde deveria passar o cortejo.

Há 90 anos

1935. INTERNACIONAL

Devorados pelos lobos

Bucarest - Um bando de lobos atacou perto de Braila dois camponêses, que regressavam ao lar em suas pequenas carruagens. Abandonando os cavalos á voracidade dos lobos, os camponêses assim acreditaram se salvar, porém, do mesmo modo, os famintos animais os perseguiram. Pela manhã, um gendarme encontrou os ossos dos cavalos e fragmentos das vestes dos dois.

1935. ESPORTE

4 x 1 foi o score registrado

Marcado que foi para o dia de ontem o encontro Ceará x Pará, á hora oficial em que o jogo devia ter inicio, no Recife. E que, 10 minutos depois, Juraci assinalava o goal do empate, score que permaneceu até o final do 1 tempo. Era uma prova evidente de que a nossa onzena estava fracassando, tanto assim que os paraenses fizeram mais tres goals, enquanto os cearenses nihil.