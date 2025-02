O Povo é História

Há 10 anos

2015. COTIDIANO

Ambulantes e a Polícia em confronto

Feirantes da Sé entraram em confronto com policiais do Comando Tático Motorizado (Cotam) e do Batalhão de Choque, após operação de fiscalização "surpresa" da Prefeitura no Centro, na manhã de ontem. Lixo, pneus e pedaços de madeira foram incendiados, no cruzamento da rua Sobral com a avenida Alberto Nepomuceno. Alguns feirantes soltaram rojões.

2015. BRASIL

Explosão em plataforma mata três

Uma explosão às 12h50min de verão locais de ontem no navio-plataforma FPSO Cidade de São Mateus, próximo ao município de Aracruz, no Espírito Santo, causou as mortes de três pessoas, ficando 10 feridas e seis desaparecidas. A embarcação atua nos campos de Camarupim e Camarupim Norte, a cerca de 120 quilômetros da costa. Estava a 40 quilômetros do litoral.

Há 40 anos

1985. POLÍCIA

"Piratas" do Mucuripe

Os "piratas" estão voltando a atacar no Mucuripe, causando enormes prejuízos aos armadores. Este tipo de ação estava desativada há algum tempo, desde que a Polícia Federal, com apoio da Delegacia de Furtos e Roubos, começou a combater os marginais com rigor, prendendo à maioria deles. Entretanto, agora, os "piratas" estão voltando a agir.

1985. ECONOMIA

Intervenção também no Habitasul

O Sistema Financeiro Habitasul revelou ontem, numa nota, que solicitou a intervenção do Banco Central na organização para proteger os interesses dos clientes e depositantes. A intervenção no Sul Brasileiro, que retirou temporária mas abruptamente, do mercado, recursos superiores a Cr$ 2,5 trilhões, colaborou para que a Direção tomasse a decisão.

Há 70 anos

1955. POLÍTICA

Recife com dois prefeitos

Esta cidade está com dois prefeitos em exercico, praticando cada um dêles atos e tentando administrar a cidade. Acontece que, depois de decretada a autonomia da capital, a Câmara Municipal achou-se com o direito de que o governo da cidade fosse exercido pelo seu presidente. Nos últimos dias, do governo do sr. Etelvino Lins, o presidente da Câmara assumiu a administração.

1955. MUNDO

Ameaça de ditadura no Paquistão

A ditadura militar será proclamada no Paquistão se, em 14 dias, a Côrte Federal se pronunciar pela ilegalidade da dissolução da Assembléia Constituinte, -declararam os meios ligados ao govêrno, após a decisão da Côrte Suprema. Esta decisão tem, ao que consta, não sômente o apoio do Exército e da alta administração, mas ainda dos lideres populares da oposição.