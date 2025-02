O Povo é História

Há 25 anos

2000. CIDADES

Telefones públicos especiais

A Telemar, operadora de telefonia fixa, implanta na próxima terça-feira cinco telefones públicos adaptados para os deficientes auditivos. O telefone funciona acoplado a um teclado e a um monitor de vídeo. Para efetuar uma ligação, o usuário deve discar 1402 e se comunicar com qualquer parte do País com o auxílio de uma telefonista. O sistema funciona com cartões.

2000. BRASIL

Integração de idiomas

Uma comissão mista vai trabalhar para acelerar a implementação do ensino público do Português nas escolas argentinas e do Espanhol nas instituições brasileiras. Os ministros da Educação do Brasil, Paulo Renato Souza, e da Argentina, Juan José Liach, anunciaram a criação da Comissão em entrevista coletiva realizada na sede do Ministério da Educação.

Há 35 anos

1990. ACIDENTE

Fokker cai e mata duas pessoas

Depois de duas frustradas tentativas de pouso no aeroporto de Bauru, o avião Fokker 27.500, prefixo PT-LCG, da empresa Brasil-Central, pertencente á TAM - Transportes Aéreos Regionais -, com 36 passageiros e três tripulantes a bordo, caiu ontem às 9h45min, a apenas mil metros da cabeceira da pista, atingindo pelo menos cinco casas e um automóvel Santana Quantum.

1990. INTERNACIONAL

Insiste no fim da emergência

Mandela insistiu em seu apelo para que o Governo da África do Sul suspenda completamente o estado de emergência, em vigor há 43 meses, e solte todos os presos políticos. Em seu primeiro dia inteiro de liberdade, falou com os repórteres durante uma entrevista na qual respondeu a mais de 30 perguntas. Mandela, símbolo mundial da luta contra o "Apartheid".

Há 45 anos

1980. CEARÁ

Peixes encalham e apodrecem

Grande quantidade de peixes mortos está encalhando junto à praia da Abreulândia e Cofeco e em áreas margeantes do Pacoti, principalmente as localizadas próximas à foz daquele rio. Os pescadores estão apreensivos com o grande número de peixes que, ultimamente, têm aparecido nas águas, vindo apodrecer nas praias. Até o momento não se sabe explicar a causa.

1980. MUNDO

Indira diz que é contra invasão

A primeira-ministra Indira Gandhi, da Índia, recebeu ontem o Chanceler soviético, Andrei Gromiko, e aproveitou para reafirmar a posição do seu país contrária à invasão do Afeganistão. Indira disse que a URSS deveria contribuir para reduzir a tensão na Ásia, retirando as tropas que ora ocupam todo o território afegão. Estudantes afegãos realizaram protesto.