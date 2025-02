O Povo é História

Há 50 anos

1975. NACIONAL

ECT vai interligar réde postal

Brasília - O presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT), coronel Adweldo Cardoso Botto de Barros, revelou que até meados de junho todo o Brasil estará ligado à réde postal aérea noturna, cuja caracteristica principal é a entrega da correspondência no prazo de 24 horas. Atualmente, disse o Presidente da ECT, já entregamos oitenta e oito por cento.

1975. BRASIL

Indios atacam posto da Funai

Cerca de duzentos indios da tribo Marubo atacaram ontem o posto da FUNAI situado as margens do rio Tacoari, no Amazonas, sitiando por mais de 12 horas os 16 sertanistas que prestam serviços na área Oeste ataque não resultou nenhuma vitima, porém os indios, para demonstrar sua irritação, antes de se retirarem destruiram o mastro que sustentava a Bandeira.

Há 60 anos

1965. ECONOMIA

Fórmula de desidratar banana

A Companhia de Desenvolvimento do Ceará (Codec) está realizando estudos sôbre a viabilidade da implantação de uma indústria pioneira no Brasil: a de desidratação da banana, ou seja, a da extração do teor aquoso da fruta e a consequente redução desta a pó. Certos problemas tecnológicos estão, no entanto, obstando a concretização do projeto.

1965. MUNDO

Vinte americanos soterrados

Saigon - Acompanhados de importantes escoltas, os generais Maxwell Taylor, embaixador dos Estados Unidos no Viet-Nam do Sul, e Westmoreland, comandante chefe das fôrças norte-americanas no país, inspecionaram os escombros do cassino dos sub-oficiais, onde 20 militares se acham sepultados sob quatro andares, vítimas que foram de um atentado.

Há 70 anos

1955. ESPORTES

Fortaleza 3x1 Calouros do Ar

O Fortaleza prossegue na sua marcha invicta para a conquista do título de campeão do terceiro turno, que lhe dará direito a disputar a "melhor de três" com a América, campeão dos dois primeiros turnos. O tricolor da rua Júlio Cesar venceu, sábado último, o Calouros do ar, um dos seus mais temiveis adversários, pelo escore de 3x1, marcando assim a terceira vitoria consecutiva.

1955. INTERNACIONAL

Violento furacão no Golfo do México

México - Violento furacão que se desencadeou sôbre o Golfo do México faz receiar que vários navios de transporte e de pesca, com um total de 300 tripulantes, se tenham perdidos. Informações recebidas dos portos de Vera Cruz e Tampico assinalavam que o cargueiro "Bonito Fernandez", de 250 toneladas, estava prestes a naufragar a 200 milhas de Vera Cruz.