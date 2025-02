O Povo é História

Há 20 anos

2005. CEARÁ

Filhote de peixe-boi em Aracati

Com a ajuda de pescadores, um filhote de peixe-boi foi resgatado do litoral oeste do Ceará, na manhã do último domingo, 13. Às 17 horas de ontem, a fêmea ''Tita'', como foi batizada, tomava mamadeira no Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM), na Colônia do Sesc Iparana, em Caucaia. O filhote encalhou por volta das 8 horas, na praia de Retirinho, em Aracati.

2005. BRASIL

MPF avisou sobre ameaças à freira

O Ministério Público Federal (MPF) no Pará já havia avisado as autoridades do Estado sobre as ameaças de morte sofridas pela freira Dorothy Mae Stang, 73, norte-americana naturalizada brasileira. Ela foi morta com seis tiros no sábado de manhã em uma provável emboscada em Anapu, perto de Altamira, a 777 quilômetros de Belém.

Há 30 anos

1995. POLÍTICA

Lei que anistiou senadores

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) dará entrada na próxima semana junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei que concedeu anistia ao senador Humberto Lucena (PMDB) e a outros 14 parlamentares que se utilizaram da gráfica do Senado para imprimir propaganda eleitoral.

1995. REFORMA

F.H.C. quer acabar com o monopólio

O governo Fernando Henrique Cardoso vai propor a quebra do monopólio do petróleo no transporte do produto, além de prever a realização de "join-ventures" (parceria) para todo tipo de serviço considerado monopolizado. Este é um dos principais pontos que o Governo pretende alterar na Constituição Federal, segundo o ministro da Justiça, Nelson Jobim.

Há 40 anos

1985. FORTALEZA

Tartaruga amazônica no Pajeú

Uma tartaruga, pesando aproximadamente 60 quilos, e com diâmetro calculado em um metro, foi encontrada ontem pela manhã no Riacho Pajeú, nas proximidades do Paço Municipal. O animal chamou a atenção de todos pelo seu tamanho e características. Alguns curiosos diziam ser a tartaruga um exemplar proveniente da Amazônia. A tartaruga estava entre os entulhos.

1985. RFFSA

Rede vai tirar trem

O Presidente da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), Carlos Aloysio Weber confirmou a intenção da empresa de desativar progressivamente as linhas de trem de longo percurso no Ceará (Fortaleza-Crato e Fortaleza-Crateús). "A redução de frequências de trens antieconômicos tem sido feita em todo o país por falta absoluta de recursos para a substituição de carros".