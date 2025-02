O Povo é História

Há 10 anos

2015. POLÍTICA

Forte comoção marca despedida

A missa de corpo presente de Maria José Ferreira Gomes, 86, conhecida como dona Mazé, realizada na manhã de ontem na Igreja da Sé, no Centro de Sobral, teve como ponto forte a emoção dos filhos da matriarca da família Ferreira Gomes. Uma multidão acompanhou o ato religioso, encerrado no cemitério São José. Dona Mazé morreu na última segunda-feira, 16.

2015. ECONOMIA

Empresas buscam ser fornecedores

Mesmo com o fim do projeto da refinaria Premium II, as empresas cearenses de bens e serviços da cadeia de petróleo e gás natural buscam recursos para integrar o cadastro de fornecedores da Petrobras. A expectativa é de que seja agendada nesta semana uma reunião para assinatura de um convênio entre a estatal e o Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas.

Há 20 anos

2005. COTIDIANO

Escolas deverão devolver materiais

Todos os materiais didáticos comprados pelos pais de alunos matriculados na rede municipal de ensino serão devolvidos. As escolas estariam exigindo dos pais a compra de itens de uma lista de materiais didáticos, que, segundo a Sedas, é proibido para as escolas públicas. ''Nenhuma escola pública pode exigir nada dos pais. Exigências como essas configuram o uso privado''.

2005. PALEONTOLOGIA

Crânio de ancestral dos crocodilos

Foi apresentado ontem no Rio o crânio de um crocodilomorfo, réptil com características ósseas semelhantes às dos atuais crocodilos, de 70 milhões de anos. Descoberto em 2000, na região de Uberaba (MG), o fóssil é um dos mais bem conservados encontrados no País, com cerca de 70% do esqueleto preservado. Batizado com o nome científico de Uberabasuchus.

Há 30 anos

1995. STF

Salário é superior ao de FHC

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) equipararam ontem, em Brasília, seus salários, de R$ 5.146,79 brutos, aos dos parlamentares. Os ministros do STF que estiverem há mais de 35 anos no serviço público vão receber um salário de R$ 10,8 mil. Passam, assim, a ter vencimentos superiores ao do presidente Fernando Henrique Cardoso, de R$ 8,5 mil.

1995. ESPORTE

Atletas com espírito de Seleção

O técnico Zagalo disse ontem que o espírito de Seleção é um requisito básico para todos os jogadores que quiserem defender a equipe sob seu comando. Num recado claro a Romário, que se recusou a participar do amistoso com a Eslováquia, dia 22, em Fortaleza, e acabou cortado pelo treinador depois de ter recuado diante da pressão do Flamengo.