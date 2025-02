O Povo é História

Há 25 anos

2000. CIDADES

Ladrões levam R$ 1,3 milhão

Uma quadrilha de pelo menos 30 homens roubou R$ 1.332.666,08, sendo R$ 976.666,08 e US$ 200 mil (R$ 356.000,00), ontem pela manhã, da sede da empresa de segurança NSV (Nordeste Segurança de Valores), no quilômetro 8 da BR-222, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Foi o segundo maior assalto já ocorrido no Ceará. Dez pessoas foram feitas reféns.

2000. POLÍTICA

Projeto que proíbe venda de armas

O projeto de lei do vereador Afranio Marques (PL), que proíbe a comercialização de armas de fogo em Fortaleza, foi aprovado ontem em segunda discussão com 22 votos a favor, um voto contra de Cid Marconi (PSDB) e duas abstenções de Augusto Gonçalves (PCdoB) e Mário Maia (PSB). Segundo a proposta, os estabelecimentos que descumprirem a lei deverão ser interditados.

Há 35 anos

1990. ESPORTES

A melhor dupla do Brasil

Os cearenses Franco e Roberto Lopes formam a melhor dupla do Brasil. Eles confirmaram isso ontem ao vencerem os cariocas Guilherme e André por fáceis 15 a 3. "Ficamos muito felizes com este resultado agora podemos pleitear uma participação em competições no exterior", afirmou Roberto Lopes após o jogo. "Acho que nós estávamos determinados a vencer".

1990. CIÊNCIA&VIDA

Descoberta na UFC

A descoberta do hormônio renal Fator Natriurético Símile, na Unidade de Pesquisas Clínicas da Universidade Federal do Ceará, coloca a instituição na linha de frente dos grandes centros de pesquisa internacionais. O hormônio regula o sódio no organismo e tem grande importância para uma melhor compreensão da insuficiência cardíaca. Responsável é o prof. Manassés.

Há 45 anos

1980. ENCHENTE

Inundadas 11 cidades no Piauí

A inundação de mais de 11 cidades da região sudeste do Piauí, ocorrida nos últimos dias, levou o governador Lucídio Portela a cancelar sua viagem para o Hotel Fazenda, de Sete Cidades - no Parque Nacional de Sete Cidades - onde ali passaria o Período carnavalesco. Além de autorizar o despacho de medicamentos, alimentos e roupas para os desabrigados, deslocamento de equipes.

1980. INTERNACIONAL

Partido Liberal vence as eleições

O Partido Liberal, do ex-primeiro-ministro Pierre Trudeau, voltou ao poder nas eleições de segunda-feira no Canadá. Resultados ainda extra-oficiais indicam que os liberais ficaram com 146 das 281 cadeiras em disputas na Câmara dos Comuns. O Partido Conservador, do primeiro-ministro Joe Clark, que ficou apenas nove meses no poder, ganhou 103 cadeiras.