O Povo é História

Há 55 anos

1970. ECONOMIA

Falta petróleo e pára a fábrica

Um navio com 70 mil barris de petróleo da Venezuela atrasou sua chegada a Fortaleza, há uma semana, causando a paralisação da unidade de destilação da Fábrica de Asfalto, que já não tem mais estoque dos seus produtos, a partir de hoje. Para sustentar o lastro, aquela unidade industrial da Petrobrás está misturando querosene e naita, a fim de manter os asfaltos diluídos.

1970. CEARÁ

Animais nas estradas

Todo e qualquer animal de grande e médio porte, que fôr encontrado nas proximidades ou no meio das estradas federais, no Ceará, será apreendido pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, e só será devolvido ao seu proprietário mediante o pagamento de uma multa. A apreensão será iniciada a partir de abril próximo, pela Patrulha Rodoviária, que utilizará um caminhão.

Há 65 anos

1960. MUNDO

O maior cinema do mundo

O cinema "Roxy", de Nova Iorque, uma das maiores salas de espetáculos do mundo (mais de 6.000 lugares), vai ser demolido. Centro de atração entre os mais famosos da Broadway, desde 1927. o "Roxy" vai dar lugar a um hotel, ou mais exatamente, à ampliação de um hotel, o "Taft", vizinho do cinema, e que acrescentará assim 1.000 quartos aos 1.500 que já possui.

1960. INTERNACIONAL

Adiada a execução de C. Chessman

O governador da Califórnia, Edmund Brown, suspendeu, por 60 dias, a execução de Caryl Chessman. Como se sabe, Chessman deveria morrer na câmara de gás letal hoje, às 10 horas, correspondentes às 15 horas do Rio de Janeiro. Chessman pediu ao Govêrno que suspendesse a sua execução e, ao mesmo tempo, prometeu revelar quem era o "Bandido da Luz Vermelha".

Há 75 anos

1950. BRASIL

GREVE

Os operários da Companhia de Navegação Costeira, que servem na Ilha do Viana, organizaram ante-ontem um movimento grevista, em virtude de não terem recebido o abono de Natal antes do Carnaval. A greve deveria estender-se também aos operários do Loide Brasileiro. Todos os cabeças do movimento foram detidos pelos policiais e serão processados.

1950. POLÍTICA

Preocupado o governo

O governo brasileiro, em vista da situação internacional, procura obter uma deliberação do Congresso quanto á exportação das areias monaziticas e outros mineiros chamados nobres, por conterem elementos aplicados no desenvolvimento da energia atomica. Tal fato criou certa confusão, chegando-se mesmo a dizer que havia luta no Brasil entre os interessados na exportação.