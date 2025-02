O Povo é História

Há 40 anos

1985. BRASIL

Tancredo condena a intervenção

Brasília - Em conversa com o deputado federal. Paulo Mincarone (PMDB-RS), o Presidente eleito, Tancredo Neves, condenou a intervenção no Banco Sul-Brasileiro pelo Banco Central a apenas 30 dias da sua posse. Tancredo disse ao deputado que o Banco Central já sabia do problema há três anos e não tomou nenhuma medida. Também condenou a absorção de três bancos fortes.

1985. POLÍCIA

Seis morrem na virada da canoa

A população do município de Coreaú viveu ontem momentos dramáticos, quando uma canoa que atravessava o agora caudaloso rio Coreaú virou ao bater em um pilar de barragem, atirando na água todos os seus vinte ocupantes. Seis pessoas morreram, cinco das quais estão desaparecidas e o canoeiro está hospitalizado com várias costelas quebradas.

Há 50 anos

1975. MUNDO

Executados 13 soldados na Etiópia

As autoridades militare da Etiópia executaram ontem 13 soldados, depois de considerá-los culpados de cometer atrocidades contra civis, durante os choques na província de Eritréia Testemunhas oculares disseram que houve tiroteios indiscriminados e assaltos por parte dos soldados etiopes, nos primeiros dias depoò que os guerrilheiros separatistas eritreus lançaram seu ataque.

1975. INTERNACIONAL

Brasil recusa-se a condenar o Chile

Caracas - O Brasil recusou-se a votar na comissão politica da Sétima Assembléia do Parlamento Latino-Americano, que se realiza em Caracas, na resolução que "condena energicamente" a Junta Militar chilena. O projeto de resolução, apresentado pela delegação venezuelana, conseguiu o apoio de todas as representações, com exceção do Brasil.

Há 60 anos

1965. MUNDO

Rebelião no Viet-nam

Permanecem confusas as notícias sôbre o movimento rebelde que eclodiu, ontem, no Vietnam do Sul. No momento, não se pode antever nenhum resultado. Sabe-se que três importantes centros de unidades militares foram capturados pelos rebeldes, enquanto que os governamentais fizeram um apêlo aos revoltosos para que abandonem Saigon e voltem-se contra o inimigo.

1965. ECONOMIA

Recolherão quase um bilhão ao BB

Oitocentos e quatorze milhões, 815 mil e 47 cruzeiros serão recolhidos por 327 empresas transformadoras do grão e da farinha de trigo, no Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão e Pernambuco aos cofres da Nação, através do Banco do Brasil, como resultados da diferença entre os preços de aquisição do produto por toneladas diferença esta que foi de Cr$ 42 mil.