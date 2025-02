O Povo é História

Há 35 anos

1990. NACIONAL

Dentel punirá emissora de TV

Recife - Por ter exibido no último sábado à noite cenas de um filme sobre o Bloco Anárquico Armorial Siri na Lata, de Olinda, onde aparece o nu frontal masculino, a TV Pernambuco (afiliada à Rede Bandeirantes de Televisão) poderá ser punida nos próximos dias pelo Ministério das Comunicações, segundo informou ontem o diretor regional do Departamento Nacional.

1990. INTERNACIONAL

Saques a supermercados

Buenos Aires - Centenas de saqueadores atacaram ontem pequenos supermercados e sequestraram um caminhão de transporte de gêneros alimentícios na inquieta cidade de Rosario, a 320 quilômetros de Buenos Aires, numa reação ao rápido aumento dos preços dos alimentos. Em Córdoba, a 800 quilômetros da Capital argentina, a Polícia cancelou as licenças de seu pessoal.

Há 50 anos

1970. MUNDO

Guiana Proclama Independência

Com bandeiras tremulando nos mastros e gritos de "viva a república", o primeiro-ministro Forbes Furnham proclamou à meia-noite de ontem sua independência total da Grã-Bretanha. A atitude do público em geral, no entanto, pareceu ser a de "deixar que os negócios sigam sua marcha normal". A declaração de Furnham foi feita ao som do toque de silêncio, no Parque.

1970. CONFLITO

Bombardeios contra a estrada

SAIGON, Vientiane, 23 - Bombardeiros norte-americanos do tipo B-52, lançaram hoje pesados ataques contra a estrada de Ho Chi Minh, no Laos, pelo sétimo dia consecutivo, estendendo-os até quilômetro e meio da zona desmilitarizada. Fontes bem informadas disseram que quase a metade das 30.000 toneladas de bombas deixadas cair foi dirigida contra depósitos.

Há 75 anos

1950. JULGAMENTO

Dois condenados à morte

Budapeste, 22 - Terminou o julgamento do processo de espionagem em que figuravam como acusados o americano Vogeler, o ingles Sanders e seis outros cidadãos de nacionalidade hungara. Vogeler foi condenado a quinze anos de prisão e Sanders a treze. Os hungaros Geiger e Rado foram condenados a morte. Domorkas e Sre Justha a dez anos de prisão.

1950. ESPORTES

Arbitragem infeliz de Jombrega

O numeroso publico, que compareceu, sabado ultimo, ao Estadio Municipal, para assistir ao jogo dos selecionados do Ceará e do Pará, em disputa do Campeonato Brasileiro de Futebol, ficou deveras decepcionado. presenciou um espetaculo triste um juiz da terra prejudicou o quadro local. Não sabemos se Jombrega agiu voluntariamente. O certo é que favoreceu escandalosamente os visitantes.