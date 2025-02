Foto: O POVO DOC 34 anos do fim da Guerra do Golfo, em 28 de fevereiro de 1991, após 42 dias de operações militares lideradas pelos Estados Unidos contra o Iraque, que havia invadido o Kuwait. A coalizão internacional expulsou as forças iraquianas e restaurou a soberania do Kuwait.

28 de fevereiro de 1991

Bush ordena o cessar-fogo

O presidente George Bush ordenou o cessar-fogo na Guerra do Golfo, 100 horas depois de ter inicio a ofensiva terrestre que desalojou do Kuwait as tropas iraquianas. Em discurso pela televisão, na noite passada, ele disse que "o Kuwait foi libertado. O Exército do Iraque está derrotado e nossos objetivos militares foram alcançados." Acrescentou que a suspensão definitiva das hostilidades dependeria do Iraque, que terá de acatar todas as 12 resoluções do Conselho de Segurança da ONU referentes à Guerra do Golfo. Gritando de alegria, os kuwaitianos saíram ontem às ruas de sua capital para comemorar o fim da ocupação iraquiana. As tropas aliadas encontraram uma cidade devastada, saqueada e sem eletricidade.

Multidão festeja a libertação

Cidade do Kuwait - Gritando de alegria, centenas de kuwaitianos acorreram ontem às ruas da Capital do País para receber a frente aliada que chegou ao Centro da cidade depois da retirada das forças iraquianas. As tropas encontraram uma cidade devastada, saqueada e sem eletricidade, obra das tropas iraquianas em retirada, que fugiram após sete meses de brutal ocupação. Forças especiais dos Estados Unidos e da Arábia Saudita foram as primeiras a entrar ontem na cidade.

Jornalistas norte-americanos que chegaram terça-feira à noite, antes das tropas aliadas, encontraram uma cidade às escuras e deserta em muitos lugares. As ruas estavam cheias de carros incendiados, veículos blindados, armas e capacetes abandonados pelos soldados iraquianos. "O Kuwait volta a ser nosso", afirmou Fád Waled Jassar, membro da resistência kuwaitiana. "Me sinto honrado ao anunciar a liberação da Capital do Kuwait pelas forças irmãs e amigas, das garras do agressor usurpador", disse o general Ammé El-Khalid, comandante das forças árabes e islâmicas.

Kuwaitianos no quartel general da resistência afirmaram que centenas de iraquianos estão escondidos na cidade. Mas não houve uma tentativa organizada para evitar a entrada dos aliados na cidade. Alguns membros da resistência têm em seu poder prisioneiros iraquianos. Na madrugada de ontem, soldados das forças especiais norte-americanas e sauditas, junto com membros da resistência, percorreram a cidade em busca de combatentes iraquianos. Disparos ocasionais foram ouvidos, apesar de, aparentemente, terem sido dados, em sua maioria, por soldados entusiasmados e membros da resistência, que comemoravam a libertação com tiros para o ar.

Os membros da resistência, testemunhas e autoridades kuwaitianas narraram com detalhes as atrocidades cometidas pelos soldados iraquianos. "Nos matavam sem qualquer motivo e nos perseguiam", contou Mádi Al-Kallaf, membro da resistência. "Batiam em nossas portas e levavam nossos filhos e nossa comida, como monstros. Dedicavam-se a nos matar. Não sabemos o porquê". Acrescentou que presenciou várias execuções. "Vi muitas, muitas delas foram horríveis".

Os moradores da Capital kuwaitiana disseram que grande parte dos danos foi causado na segunda-feira à noite. O Palácio do Emir está em ruínas. Os hotéis localizados na orla foram incendiados e os bairros elegantes, símbolo da riqueza petrolífera nacional, foram saqueados. Os principais prédios foram destruídos e incendiados, e as lojas saqueadas. A água corrente era pouca.

Reconstrução pode chegar a US$ 60 bi

Londres - O Kuwait não liquidará seus principais investimentos no exterior para financiar sua reconstrução, reiterou ontem o Ministro das Finanças, xeque Ali Kalifa Al-Sabá, em uma entrevista a Rádio BBC de Londres. O xeque Ali prometeu que o Kuwait se comportará como um investidor responsável, preocupado com a estabilidade dos mercados financeiros na administração de seus vastos ativos no exterior, estimados em 100 bilhões de dólares.

As estimativas sobre o custo da reconstrução do País - que poderá chegar aos 60 bilhões de dólares - criaram temores nos círculos financeiros de que o Kuwait liquidará seus bens no exterior. A agência de investimentos kuwaitianos (Kio) possui 9,8% de british petroleum, 10,5% de midland bank e 14% de daimler benz.

Segundo o xeque Ali, o Emirado tem suficiente liquidez para enfrentar as prioridades imediatas, que consistem na restauração dos serviços públicos fundamentais (água, eletricidade e hospitais). Em uma entrevista dada no domingo passado ao semanário britânico Independent on Sunday, o Diretor-Geral da Direção de Investimentos Kuwaitianos (Kia), Abdullá Al-Gabandi, indicou que uma "opção muito séria" para financiar a reconstrução e o lançamento de empréstimos internacionais. Assegurados pelos futuros ingressos em petróleo.

Em Abu Dhabi, entretanto, um funcionário do Ministério kuwaitiano das Finanças sustentou ontem que o Governo do Kuwait no exilio vendeu durante a crise do Golfo parte de seus ativos no exterior para financiar o esforço de guerra.

Saddam acusado de ordenar o uso de armas químicas

Paris O Comandante-em-Chefe das tropas francesas, general Maurice Schmitt, disse ontem que o Presidente iraquiano Saddam Hussein possivelmente ordenou o uso de armas químicas contra os aliados. Para o militar, a decisão de Saddam não foi cumprida por seus comandantes, que acreditavam que o fim da guerra estaria próximo.

Ressaltando que sua avaliação é baseada em uma "hipótese", Schmidtt acredita que os comandantes se recusaram a cumprir a ordem porque as tropas iraquianas já haviam se desmoralizado o suficiente devido às ações violentas no Kuwait.

O General também declarou que continua "um mistério" o motivo pelo qual o Iraque não mobilizou sua bem armada frota de helicópteros. 'O Comandante informou que duas das seis unidades da Guarda Republicana fugiram para Basrah e uma terceira foi "destruída" nos combates. Segundo as informações oficiais, somente 15 das 42 divisões iraquianas ainda são capazes de resistência.

Fontes militares revelaram que dois membros de uma força de elite foram vitimados por minas, nas primeiras baixas entre as tropas francesas desde o início da guerra. Uma rádio francesa disse que as minas foram lançadas por aviões aliados, fato desmentido pelos oficiais.

Casa Branca rechaça proposta

Washington - A Casa Branca rejeitou ontem uma proposta pela qual o Iraque aceita três das 12 resoluções adotadas pela ONU após a invasão do Kuwait, declarando que a iniciativa "fica aquém do que é necessário" para por fim à guerra. O Secretário de Imprensa da Casa Branca, Marlin Fitzwater, ao confirmar que o Governo teve conhecimento extra-oficial da oferta do Iraque aceitando três resoluções como meio de por fim ao conflito, disse: "Nossa resposta é que, antes de mais nada, o Presidente quer que a luta cesse o mais depressa possível do ponto de vista militar".

Acrescentou, porém, que embora as informações fossem ainda conflitantes, a proposta parecia insatisfatória. "Trata-se ainda de uma oferta condicional e fica aquém do que é necessário", disse Fitzwater. Fitzwater observou que embora os iraquianos tivessem informado às Nações Unidas que cumpririam as resoluções 660, 662 e 674, ainda assim "rejeitaram especificamente" outras três: a 661, a 665 e a 667.

"Eles portanto ainda não aceitaram todas as resoluções e condições fixadas pela coalizão", disse o Porta-Voz. Antes da mais recente oferta iraquiana, Bush dissera que as notícias da frente de guerra "continuam a ser muitíssimo boas e confortadoras", acrescentando: "Sei que todos os norte-americanos vibraram ao ter início a libertação da Cidade do Kuwait, e agora a libertação do Kuwait, o País, está quase no fim."

Iraque acata resoluções da ONU

Nicosia. O chanceler iraquiano, Tarek Aziz, anunciou ontem, através da rádio Bagdá, que seu Governo está disposto a acatar as resoluções 662 e 674 do Conselho de Segurança das Nações Unidas e a libertar os prisioneiros aliados em troca de um "imediato e total cessar-fogo". Pouco depois, o embaixador do Iraque na ONU, Abdul Al Anbari, foi ainda mais longe e anunciou a aceitação das 12 resoluções sobre o conflito do Golfo aprovadas desde em 2 de agosto último pelo Conselho de Segurança

Na mensagem lida pela rádio Bagdá e dirigida ao Secretário-Geral da ONU, Javier Pérez de Cuéllar, para que a transmita ao Conselho de Segurança, Aziz assegura que "o Governo do Iraque está disposto a acatar as resoluções 662 e 674 caso o Conselho ordene um cessar-fogo imediato e total e ponha fim a todas as operações militares aéreas, marítimas e terrestres".

Sem validade

Segundo a Resolução 662, aprovada por unanimidade em 9 de agosto passado, "a anexação do Kuwait pelo Iraque, seja qual for sua forma e pretexto, carece de fundamento jurídico e é nula e sem validade". A Resolução 674 condena a atuação das autoridades e forças de ocupação iraquianas no Emirado. Em caso do cessar-fogo, Bagdá consideraria as resoluções 661 (sobre bloqueio comercial), 665. (sobre o uso da força para impor o bloqueio) e 670 (sobre bloqueio aéreo), "serão nulas e sem efeito", precisou a mensagem do chanceler iraquiano.

Por outro lado, tão logo cessem as hostilidades, o Iraque libertará seus prisioneiros "em breve lapso, conforme as convenções de Genebra e sob supervisão do Comitê internacional da Cruz Vermelha" (CICR). Por último, a mensagem reafirmava a vontade iraquiana de "aplicar a Resolução 660", sobre a evacuação militar do Kuwait, e recordava que as forças de Bagdá "já começaram a recuar para as posições que ocupavam em primeiro de agosto", véspera da invasão do Emirado.



Saddam teme que seu povo não perdoe a capitulação

Moscou - Em encontro com o enviado especial soviético Yevgeny Primakov, Saddam Hussein afirmou temer que o povo iraquiano não perdoe jamais uma retirada incondicional do Kuwait depois da renúncia aos ganhos de uma guerra de oito anos com o Irã, recordou ontem o emissário. No encontro realizado em outubro, o Presidente iraquiano também admitiu ter um "complexo de Masada", referindo-se a resistir até a morte, como fizeram 1.000 judeus zelotes em 73 A.D., quando foram cercados por 15.000 legionários romanos em Masada, escreveu Primakov no jornal do Partido Comunista, Pravda.

Primakov, que viajou três vezes a Bagdá como emissário especial do Presidente soviético Mikhail Gorbachev, descreveu apenas seu primeiro encontro com o líder iraquiano em 5 de outubro, num relato inicial do que será a história completa de seus tensos encontros com Saddam. Saddam, que tem sido raramente visto desde o início da guerra do Golfo, há 42 dias, disse a Primakov que "como um realista, sabe que, sob certas condições, terá que se retirar do Kuwait", afirmou Primakov.

Acordo

"Mas não estarei apto a me retirar a menos que tenha certeza de que haverá um acordo para discutir os problemas da região", disse ele, referindo-se à vinculação entre a retirada iraquiana do Kuwait e negociações sobre o conflito árabe-israelense. Em seguida, Saddam lembrou que em 15 de agosto ele renunciou a qualquer reivindicação de territórios do Irã, apesar dos ganhos de Bagdá na terrível guerra que durou quase uma década. Ele observou que o Kuwait deveria proporcionar ao Iraque a saída para o mar que ele pretendia obter através do Irã.

"Depois que desisti de todos os resultados de uma guerra de oito anos com o Ira em 15 de agosto e retornei à situação de antes de se iniciarem as hostilidades, o povo iraquiano não me perdoará por uma retirada incondicional das tropas Kuwait", garantiu Saddam Hussein. "O povo me perguntará sobre a saída para o mar", Saddam disse a Primakov. O líder iraquiano afirmou a Primakov ter se tornado alvo de uma "conspiração internacional" porque, em suas palavras, os Estados Unidos e, "obviamente, Israel, não poderiam permitir a existência dos músculos inflados do exército do Iraque". Saddam também alegou que a Arábia Saudita e alguns emirados do Golfo Pérsico se uniram contra ele.

Ameaça de ataque anfibio confundiu tropas de Bagdá

Riad O general Norman Schwarzkopf, Comandante das forças aliadas, revelou ontem que a estratégia aliada contra as tropas iraquianas no Kuwait se baseou em enganar Saddam Hussein, fazendo-o pensar que as tropas multinacionais pretendiam realizar um ataque anfíbio. No relato mais minucioso desde o começo do ataque terrestre, Schwarzkopf disse que esta estratégia foi necessária para neutralizar a vantagem numérica desfrutada pelas forças iraquianas no Kuwait e no Sul do Iraque.

"Foi necessário reduzir estas forças de tal modo que elas ficassem fracas, particularmente ao longo da barreira da linha de frente. Continuamos nossas pesadas operações no mar", observou o General. Schwarzkopf assinalou que quis que o Iraque acreditasse que o ataque aliado viria do mar, prendendo assim suas unidades ao longo da Costa do Kuwait. A fim de reduzir ainda mais a força das tropas iraquianas, acrescentou, a campanha aérea aliada bombardeou as tropas terrestres no Kuwait para romper as linhas de suprimento e cortar a rede de comunicações entre aquelas tropas e os comandantes militares.

Papa reza pelo fim rápido da guerra no Golfo Pérsico

Cidade do Vaticano - O papa João Paulo II rezou ontem pelo fim rápido da guerra no Golfo Pérsico perante cerca de 6.000 peregrinos e turistas que estiveram na audiência semanal no Vaticano. "Nossos pensamentos estão, em especial, com aqueles que mais sofrem as conseqüências do conflito: os feridos, os prisioneiros, os refugiados e toda a população civil", disse o Papa.

João Paulo II disse esperar que todos os povos do Oriente Médio alcançem uma paz justa e duradoura. O Papa pediu que todos rezassem pelo sucesso da conferência que reunirá bispos e patriarcas católicos dos países diretamente envolvidos no conflito do Golfo, a ser realizada no Vaticano nas próximas segunda e terça-feiras. João Paulo II presidirá as reuniões onde serão discutidas a atuação da Igreja para minimizar a divisão entre os povos afetados pela guerra e as inter-relações religiosas.

Aliados já não sabem onde abrigar tantos prisioneiros

Washington - Para dezenas de milhares de soldados iraquianos, a "mãe de todas as batalhas" terminou ontem, em um campo de prisioneiros na Arábia Saudita. O vertiginoso avanço das forças aliadas no Kuwait e a fraca resistência das unidades do exército regular iraquiano (não incluindo a Guarda Republicana), principalmente no Sul do Iraque, provocou uma onda ininterrupta de prisioneiros de guerra.

Segundo um porta-voz militar saudita, entre 45.000 e 50.000 soldados iraquianos foram feitos prisioneiros ontem. "Devido ao grande número, de soldados capturados, não temos um número preciso", acrescentou o coronel Amed Al Robayan. Vários comandantes de unidades terrestres afirmaram, por sua vez, que tinham recebido tantos prisioneiros que desistiram de contá-los.

Imagens

As cadeias de televisão americanas, que cobrem de forma continua a guerra do Golfo, exibem regularmente imagens de soldados iraquianos que se rendem as tropas aliadas ou que são capturados. As imagens são fortes: homens de cócoras, uns atrás dos outros, com uniformes desaparelhados (alguns até mesmo em calças de pijama), com a aparência abatida e o olhar inquieto, sob a vigilância de seus vencedores.

No Iraque, onde tropas da 18 Brigada de Artilharia de Campanha ajudaram unidades francesas a tomar uma base aérea iraquiana, o sub-oficial Joseph Young associou Saddam ao ditador panamenho Manuel Noriega. "Temos de perseguí-lo como no Panamá. Um criminoso de guerra tem de ser capturado", disse. Entre outras críticas ácidas, o sub-oficial Rick Brown, também da 82 Divisão Aerotransportada, declarou acreditar que o que Saddam quer é ganhar tempo, e que talvez suas declarações confusas sejam apenas para que os aliados suavizem a guarda.

Apesar dessas opiniões, é evidente entre as tropas um sentimento de pesar e misericórdia em relação aos prisioneiros iraquianos, em sua maioria agricultores e civis obrigados a se alistar no Exército sob pena de terem suas famílias assassinadas. "São pessoas boas", contou o Cabo da Infantaria da marinha Steve Van Waus. "Não são inimigos derrotados. São pessoas comuns que não querem ser soldados", declarou.

Iraquianos desfrutavam de mordomias nos "bunkers"

Sudeste do Iraque - Uma das tarefas mais tensas das tropas de combate norte-americanas no Iraque e no Kuwait tem sido a revista e posterior destruição dos inúmeros "bunkers" onde as forças iraquianas aguardavam o início dos combates e se protegiam dos ataques aéreos. Acostumados a ouvir histórias sobre soldados iraquianos esfomeados antes do começo da ofensiva de terra, alguns militares norte-americanos ficaram extremamente surpresos com o que encontraram em alguns dos "bunkers".

O cabo Reuben Perez, de La Puente, Califórnia, disse que seu batalhão havia revistado diversos "bunkers", alguns abandonados, outros com soldados que se entregaram sem resistência, mas a maioria com instalações muito confortáveis. Segundo Pérez, um deles estava mobiliado com um amplo sofá forrado de tecido aveludado, um aparelho de televisão ligado a um gerador, uma pequena geladeira, uma despensa com vasto sortimento de alimentos e uma grande quantidade de armas e munições. Outro "bunker", evidentemente destinado a comandantes, estava equipado com um banheiro completo, cadeiras estofadas muito macias, ovos e frutas frescas na despensa.

George Bush ordena cessar-fogo temporário na Guerra do Golfo

Washington - O presidente George Bush, dos Estados Unidos, ao declarar a vitória e expressar que o Kuwait foi libertado da ocupação iraquiana, anunciou ontem à noite a suspensão das operações de combate, por parte das forças aliadas. Isto pôs fim, temporariamente, às hostilidades. O cessar-fogo começou à meia-noite (em Washington), duas horas da madrugada em Brasília.

Bush disse à Nação, em discurso pela televisão, pronunciado no Salão Oval da Casa Branca, que "o Kuwait foi libertado. O Exército iraquiano está derrotado. Nossos objetivos militares foram alcançados." Em seguida, o Presidente norte-americano fixou as condições segundo as quais o cessar-fogo se tornará permanente. Para isto, o Iraque terá que acatar as 12 resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas referentes ao conflito no Golfo Pérsico. "Para todos nós, esta guerra ficou para trás", sentenciou Bush.

Futuro do golfo

O presidente George Bush e o Ministro das Relações Exteriores inglês, Douglas Hurd conversaram ontem sobre meios para "consolidar o sucesso do futuro" no Golfo Pérsico declarou em Washington o próprio Chanceler da Inglaterra. Hurd é o primeiro chanceler aliado a vir a Washington conversar sobre preparativos do pós-guerra depois do êxito da ofensiva aliada contra o Iraque.

O Chefe do Foreign Office se reuniu por uma hora com o presidente Bush e depois com o Secretário de Estado, James Baker. Virão a Washington depois de Hurd o chanceler da França, Roland Dumas, hoje é o da Alemanha, Hans-Dietrich Genscher. Os aliados obtiveram sucesso na guerra do Golfo "em poucos dias, agora nos resta consolidá-lo para o futuro", disse Hurd depois de sua reunião com Bush. Agressões como a do Iraque ao Kuwait, "não só devem ser rechaçadas, mas também devem ser tornadas impossíveis no futuro", agregou.

Conversa

A conversa entre Baker e' seus colegas europeus tratarão de quatro pontos principais sobre o pós-guerra, segundo o Departamento de Estado: Os acordos de segurança regional, o controle de armas e a luta contra sua proliferação, o conflito árabe israelense e a cooperação econômica.

Hurd declarou que há que se manter as sanções econômicas e militares contra o Iraque depois da guerra, sobretudo a proibição da venda de armas. Isto será o elemento chave de qualquer acordo de paz enquanto Iraque tenha o tipo de regime que tem agora, sublinhou Hurd. Todos estes assuntos devem se resolver ao final da guerra sob o patrocínio do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

1º de março de 1991

Aliados discutem os termos da paz

Com a libertação do Kuwait e a neutralização do Exército iraquiano, começam as discussões sobre um plano de pós-guerra para a região do Golfo Pérsico. O presidente George Bush, dos Estados Unidos, anunciou ontem que o Governo do Iraque concordou em se reunir com representantes da coalizão internacional para elaborar os termos de um cessar-fogo. A entrega de prisioneiros de guerra é um dos itens prioritários da agenda de conversações. O Exército iraquiano, segundo informaram fontes militares francesas, não apenas desertou maciçamente, mas também desobedeceu, em todos os níveis hierárquicos, às ordens do presidente Saddam Hussein e recuou sem combater. Trinta e duas das 43 divisões estacionadas no teatro de operações huwaitiano foram postas fora de combate e outras, 10 se encontram dispersadas, em conseqüência da desobediência generalizada.

Bagdá concorda com o cessar-fogo

Riad, Washington - A guerra no Golfo cessou virtualmente ontem, após seis semanas de luta, tendo o presidente Bush proclamado a vitória sobre o Iraque e ordenado o fim das operações ofensivas aliadas. Horas mais tarde, Bagdá concordou também com o cessar-fogo. Com a libertação do Kuwait e a neutralização das 42 divisões do Iraque na área, as Nações Unidas prepararam uma declaração formal de cessar-fogo e os aliados discutiram um plano de pós-guerra para a região.

Mas um alto funcionário do Pentágono advertiu que os norte-americanos não deveriam esperar que seus soldados voltassem logo para casa, pois têm pela frente as operações de limpeza do campo de batalha e a logística de retirar uma força de mais de meio milhão de pessoas.

Retorno demorado

Ao anunciar ontem a vitória, Bush frisou que a cessação completa das hostilidades só aconteceria depois que o Iraque deixasse de lutar, aceitasse as 12 resoluções da ONU, entregasse todos os prisioneiros de guerra e os corpos dos soldados aliados mortos, e notificasse aos aliados a localização das minas. Bush insistiu também em que o Iraque não deve mais lançar mísseis Scud contra outros países.

Horas depois, a Rádio de Bagdá divulgou um comunicado militar ordenando que as tropas de Saddam Hussein suspendessem a luta e dizendo que Bush optara pela paz porque "nossas tropas conseguiram infligir pesadas baixas às forças inimigas". A transmissão não mencionou a libertação do Kuwait.

2 de março de 1991

Fogo em poços será extinto em dois anos

Houston (EUA)- Os peritos levarão de um a dois anos para apagar todos os incêndios ateados na semana passada nos poços petroliferos do Kuwait pelos soldados iraquianos em fuga, disse ontem T. V. O'Brien, Presidente da O'Brien Goins Simpson Inc., de Midland, Texas. Ele previu também que serão precisos quatro anos para substituir todo o equipamento destruído e fazer a indústria petrolifera kuwaitiana voltar ao que era antes da invasão de 2 de agosto.

Sua firma de consultoria está coordenando os esforços de quatro empresas especializadas em extinção de incêndios contratadas para apagar entre 580 e 590 incêndios nos campos petrolíferos do Kuwait. Fawzi al-Sultan, um funcionário kuwaitiano que coordenou o planejamento do programa de 45 bilhões de dólares para a reconstrução do Kuwait, destinando 25 bilhões da verba ao setor petrolífero, estimou que talvez sejam precisos quatro anos para extinguir os incêndios a uma razão de 10 poços por mês. "Duvido seriamente que seja preciso todo esse tempo" disse O'Brien em entrevista telefônica.

Observando que nenhum dos peritos em incêndio havia examinado os poços, O'Brien disse: "Minha previsão é de que o fogo pode ser apagado entre um e dois anos". Estimou também que as instalações petroliferas do Kuwait podiam ser restauradas num espaço de um ano a um ano e meio. O Kuwait tem mais de 1.300 poços, o que significa que mais da metade escapou ao fogo e poderá voltar a produzir com relativa presteza.