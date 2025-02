O Povo é História

Há 25 anos

2000. ÚLTIMAS

Limita medidas provisórias

O governo fechou ontem um acordo com a base aliada no Congresso Nacional, em Brasília, para aprovar a emenda constitucional que limita o uso de medidas provisórias (MPs) pelo Poder Executivo. O acerto foi formalizado depois de um telefonema feito por Fernando Henrique para Antonio Carlos Magalhães, no início da noite. ACM disse que não iria promulgar as partes coincidentes.

2000. BRASIL

Pedreiro de 32 anos decepa o pênis

O pedreiro M.S.N., de 32 anos, teve o pênis reimplantado horas depois de decepá-lo com uma faca de cozinha, domingo (20). Segundo os médicos do Hospital de Urgências de Goiânia que fizeram a cirurgia, o primeiro caso registrado na capital goiana, M. tem entre 80% e 90% de chances de recuperação plena. A operação se prolongou por sete horas.

Há 35 anos

1990. NACIONAL

Bandeira terá mais estrelas

Brasília - A esfera azul-celeste da Bandeira Nacional deverá ganhar este ano quatro novas estrelas. A modificação na Bandeira, com a inclusão das estrelas correspondentes aos Estados de Mato Grosso do Sul (que usava de "empréstimo" a da antiga Guanabara), Rondônia, Tocantins, Roraima e Amapá, está sendo proposta em Projeto de Lei que o Governo encaminhou.

1990. INTERNACIONAL

Guerrilheiros queimam boiada

Bogotá - Sete militares morreram ontem durante emboscada à patrulha do Exército na região de Segóvia, Departamento de Antioquia, ao continuarem os ataques dos guerrilheiros na Colômbia a duas semanas das eleições legislativas. Outros guerrilheiros atearam fogo a nove caminhões que transportavam cem bois por uma estrada do Norte do Departamento de Córdoba.

Há 45 anos

1980. ECONOMIA

Intensifica perfuração em Mossoró

Natal - A Petrobrás vai perfurar mais 30 poços na região de Mossoró, 260 km a oeste da capital. A informação foi transmitida ao prefeito João Newton da Escóssia pelo superintendente de Produção da Bacia Potiguar, Sr. Antonio José Torres Dourado. Um dos novos poços - com profundidade média entre 400 e 900 metros - fica localizado na Fazenda São João.

1980. PROTESTO

Contra usina nuclear no litoral

São Paulo - Na reunião de ontem da Câmara Municipal de Peruibe, teve inicio a organização de uma marcha de protesto contra a implantação de uma usina nuclear na praia de Parnapua, no litoral sul paulista. O documento, divulgado em suas partes principais pelo jornal "Preto no Branco" da Cooperativa dos Jornalistas de Santos, não deixa dúvidas quanto aos planos e ao local da usina.