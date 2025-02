O Povo é História

Há 20 anos

2005. COTIDIANO

A ameaça que vem por telefone

Empresários, comerciantes e profissionais liberais cearenses estão vivendo um novo drama nas mãos de criminosos. Trata-se de um ''seqüestro virtual'', uma nova modalidade de crime feito por telefone e que nas últimas semanas passou a assombrar a vida de algumas famílias no Ceará.

2005. PRESERVAÇÃO

Falésias do Ceará estão protegidas

A proteção às falésias do Ceará agora se estende a todas as áreas nas quais estão situados esses acidentes geográficos no litoral do Estado. Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) aprovada, por unanimidade, na reunião do colegiado na última quinta-feira, 24, tornou falésias e eolianitos dispostos em praias de todo o estado Áreas de Proteção Permanente (APPs).

Há 30 anos

1995. INTERNACIONAL

27 pessoas morrem em Mesquitas

Vinte fiéis foram mortos ontem em duas mesquitas xiitas de Karachi, a capital econômica, do Paquistão, depois dos ataques da véspera que deixaram outros sete mortos, informaram fontes oficiais e médicas. Duas mesquitas xiitas foram atacadas por homens não identificados, que portavam fuzis e metralhadoras.

1995. POLÍCIA

IML virou um depósito de cadáveres

O Instituto de Medicina Legal está se transformando em um depósito de cadáveres", a afirmação é do seu diretor, o médico Francisco Autran Nunes. Ele diz ainda que a situação é das mais graves porque, além desse problema, tem de implorar uma vaga nos cemitérios públicos para sepultar os indigentes. para evitar que eles apodreçam nas geladeiras.

Há 40 anos

1985. BRASIL

Mutuários obtêm vitória no TFR

O Tribunal Federal de Recursos decidiu ontem que o reajuste das prestações da casa própria deve obedecer ao princípio da equivalência salarial. Numa decisão proferida por unanimidade, o TFR julgou o primeiro processo dos mutuários contra as prestações do Banco Nacional da Habitação ao chegar a instância superior.

1985. MUNDO

Camboja denuncia uso de gás

O Governo pró-vietnamita do Camboja acusou a artilharia tailandesa de ter atirado recentemente "vários" obuses com gases tóxicos, contra uma região cambojana. A acusação, feita pela agência oficial "SRK", captada em Bangkok, aconteceu após uma série de teste feitos pelas autoridades tailandesas, em que as forças de Hanói no Cambodja usam gases tóxicos.