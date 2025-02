O Povo é História

Há 55 anos

1970. INTERNACIONAL

"Mães incubadoras"

Um embriologista inglês acrescentou um dado nôvo à controvérsia mundial em tôrno do propósito da Sra. Sylvia Allen de ter um filho concebido em tubo de ensaio: êle previu o surgimento das "mães incubadoras", pagas para dar à luz crianças artificiais. O óvulo fecundado seria introduzido no útero da "mãe incubadora", que receberia em pagamento o equivalente a NCr$ 20 mil.

1970. FORTALEZA

Praça da Estação receberá ônibus

Sômente depois de passar por modificações é que a Praça Castro Carreiro (Praça da Estação) passará a ser local de estacionamento de um têrço dos ônibus da Praça José de Alencar que também começará a ser reformada dentro do projeto dos técnicos da SUMOV. As obras da Praça José de Alencar só começarão depois de determinadas as da Praça da Estação.

Há 65 anos

1960. BRASIL

Depoimento de um sobrevivente

Uma das vítimas da catástrofe, falando no hospital, disse pasmadamente: "Afundamos com o avião. Não sabemos como estamos vivos. Éramos três na cauda do DC-6, depois da porta do aparelho. Em dado momento, senti um vácuo em frente a afundei com a cauda do aparelho, lutando para desvencilhar-me do cinto de segurança. Vi o mar à minha frente e afundei com a cauda.

1960. CONFLITO

EE. UU. e Austrália

Os Estados Unidos e Austrália assinaram um acôrdo no qual os dois paises vão desenvolver sua colaboração no dominio das pesquisas espaciais - anunciou o Departamento de Estado. O acôrdo permitirá, em particular aos Estados Unidos, utilizarem a localização dos satelites Perth e Woomera no quadro do projeto Mercury, o qual deve enviar um homem ao espaço.

Há 75 anos

1950. MUNDO

Um bufalo causa grave conflito

Cairo, 28 - AFP - Seis pessoas mortas e dez feridas, foi o balanço trágico do sério incidente provocado por um bufalo desgarrado e perseguido no campo. A caça ao animal degenerou num conflito a bala entre os aldeões do posto de Man, na região do deita do Nilo. A calma só pôde ser restabelecida com a intervenção do destacamento policial.

1950. ESPORTES

Empataram Venturoso e Bangú

Estiveram frente á frente, ante-ontem, no campo de São João do Tauape, as fortes equipes representativas do Venturoso e do Bangú, numa peleja renhida do começo ao fim. No final da pugna, os contendores dividiram os loiros da vitoria, saindo o placard acusando um empate de 2x2. O Bangú vencia o seu antagonista quando foi rigorosamente punido com uma penalidade maxima.