Foto: O POVO DOCS 72 ANOS DA MORTE DE JOSEPH STALIN EM 5 DE MARÇO DE 1953

* desde 1928: As notícias reproduzidas nesta seção obedecem à grafia da época em que foram publicadas.

4 de março 1953

Stalin moribundo

Moscou, 4 - (France-Press) - A rádio de Moscou anunciou que o generalissimo Stalin foi vítima de uma comoção cerebral, na noite de 2 do corrente. O estado de saúde de Stalin é precário, pois perdeu a fala e tem imobilizado todo o lado direito do corpo.

Estado grave

Washington, 4 - (France-Press) - A rádio de Moscou divulgou esta manhã a seguinte nota: "A junta médica tem plena certeza de que a moléstia de que foi acometido Stalin é muito grave e, por isso, determinará o seu afastamento provisório dos negócios do Estado e do Partido Comunista".

Paralisia da perna e do braço

Paris, 4 - (France-Press) - A rádio de Moscou anunciou que, na noite de 2 de março, Stalin sofreu uma hemorragia cerebral, tendo como consequência a paralisia da perna e braço direitos.

Repercussão mundial

Paris, 4 - (France-Press) - Repercutiu em todo o mundo a noticia da moléstia que atacoa o generalissimo Stalin.

Grande desgraça

Moscou, 4 - (France-Press) - O comunicado lido pela emissora desta capital, dando noticia do que sucedeu a Stalin, começa assim: "O Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética e o Comitê de Ministros da União Soviética anunciam uma grande desgraça para o povo russo: Stalin foi atacado de grave enfermidade".

Conjecturas

Nações Unidas, 4 - (Telepress) - É opinião reinante aqui que, caso Stalin venha a morrer ou mesmo fique impossibilitado de voltar á atividade, a guerra fria, ou chegará ao seu fim ou será transformada, realmente, na III guerra mundial.

Suspensos os programas de radio

Nova Iorque, 4 - France-Pres - A noticia da doença de Stalin chegou a esta cidade trinta minutos depois da meia noite. Imediatamente, foram interrompidos todos os programas de radio e televisão para a leitura de boletins das agencias que transmitiam primeiramente de Londres, segundo a radio de Moscou, e depois da propria capital soviética.

Moscou, 4 - (France Press) - Em boletim divulgado pela manhã de hoje, a junta médica que assiste Stalin dizia que o estado de saúde do generalissimo continuava a agravar-se, pois o derrame se propagara a quase todo o cérebro. A sua temperatura era 36 e a pulsação, 120.

5 de março 1953

Triunvirato na Rússia para substituir Stalin

Washington, 5 - (Escreve Erwin Ritter, da France-Press) - A enfermidade do generalissimo Stalin continua a atrair as atenções do mundo. No caso de Stalin conseguir vencer essa crise terrivel, permanecerá no poder? E se não sobreviver o que acontecerá? Essas, as duas perguntas que se fazem nesta capital. Será substituido por Molotov ou por um triunvirato compostos por Molotov, Malenkov e Beria, que é chefe de Polícia.

Aconteça o que acontecer, nada mudará, porém, a politica dos EE. UU., que depende deles próprios e de seus aliados. É esta efetivamente uma das teses fundamentais do presidente Eisenhower e do Partido Republicano. Mas sabe-se, há muito, que os técnicos americanos em questões soviéticas estudam o que significaria o desaparecimento de Stalin, primeiramente para a evolução da politica interna soviética e, em seguida, para o desenvolvimento das relações entre a União Soviética e os Estados Unidos e o mundo ocidental. Há muito já se sabia que a saúde do generalissimo estava ameaçada e que o seu estado de saúde exigia cuidados constantes. Graças à sua energia, o generalissimo conseguiu vencer crises e continuava a fazer excelente figura em suas entrevistas com os embaixadores estrangeiros. Foi o que aconteceu quando recebeu o embaixador da India, que declarou que Stalin gozava de boa saúde. Também, os especialistas americanos estudavam, desde 1915, as consequências que provocaria a sucessão do generalissimo Stalin no poder. Alguns chegaram a estudar todas as normas de ditadura na história antiga.

Haverá disputa interna

As duas teses defrontam-se. A maioria dos técnicos americanos acredita na constituição de um triunvirato, que seria formado por Molotov, Malenkov e Berla. Eles esperam tal formação e estão convencidos, com fé em precedentes históricos, de que surgirá luta no seio dêsse triunvirato, luta capaz de, ao seu ver, abalar os próprios fundamentos do regime.

Outros especialistas pensam, pelo contrário, que Stalin deseja legar sua sucessão a Molotov, que poderia chegar a impor-se com o apôio do marechal Sokolowski, chefe do Estado Maior do Exército. Molotov e o exército prosseguiriam sempre seguindo a tese politica, semelhante, em suas linhas gerais, à de Stalin.

Stalin sofrendo de astério-esclerose

Rio. 5 - (France-Press) - A madrugada de hoje, a rádio de Moscou irradiou o segundo boletim sôbre a saude de Stalin, informando que o chefe da URSS está também sofrendo de artério-esclerose.

Declarações

Rio, 5 - (Telepress) - Sôbre o noticiário publicado nos jornais a respeito da grave enfermidade de Stalin, procuramos auscultar varias personalidades, entre elas as seguintes:

Senador Hamilton Nogueira: - "Não exulto por Stalin ter sido atingido por esse mal, principalmente com relação á sua pessôa humana. Acredito que, com o seu desaparecimento, haverá mudança na politica interna da Russia e talvez na politica internacional".

Góis Monteiro: - "Será muito grande, sem dúvida, o efeito do desaparecimento de Stalin, mas não se pode prevêr os seus resultados para a paz mundial".

Na embaixada da Polônia, nada quiseram adiantar à reportagem.

Desperta inquietação a substituição de Stalin

Nações Unidas, Nova Iorque, 5 - (Escreve: Jacques Edinger, da Agence France Press) - "Inquietação, esperança e supertições” - eis o que se observa entre os delegados das Nações Unidas: em face da noticia da doença de Stalin. Embora nenhum dentre eles deseje ser citado antes da noticia oficial da morte de generalissimo soviético, certo número de diplomatas da ONU acredita que Stalin ja faleceu e que a demora em divulgar este acontecimento é utilizada em Moscou para a transferência dos poderes.

Esses diplomatas baseiam a sua suposição em vista da demora de Moscou em publicar o primeiro comunicado relatando a apoplexia de Stalin. Não se pensa, em geral, na ONU, que a sucessão de Stalin leve á luta interna os membros do Presidium. As preocupações para evitá-la foram tomadas há muito tempo por Stalin, segundo se acredita aqui. Se houver divisões nos próximos meses entre os diversos elementos dirigentes da União Soviética, teme-se na ONU as consequências dêste estado de coisas sôbre a situação internacional.

A propósito, reconhece-se geralmente na ONU que Stalin desempenha o papel de moderador nas relações da União Soviética e pergunta-se se o seu sucessor manifestará a mesma prudència de Stalin em matéria de politica estrangeira. É preciso ainda salientar os temores expressos por alguns, no caso de Stalin continuar a viver muito tempo, embora paralitico, o que poderia entregar a Russia a poder oculto extremamente, perigoso.

Stalin teria escolhido o seu próprio sucessor

Nações Unidas, 5 - (France Press) - A noticia da hemorragia cerebral, que atingiu o generalissimo Stalin, fez imediatamente evocar nos circulos da O.N.U. as dificuldades que poderia apresentar a sucessão do chefe do govêrno soviético. Julgam uns que o regime comunista está estabelecido há muito tempo na União Soviética para sofrer, sem reação, o desaparecimento daquele que encarnava o regime depois da morte de Lenin. Apesar de não se evidenciar ainda qual o homem que entre os dirigentes da U.R.S.S. seria chamado a substituir Stalin, certos circulos da O.N.U. estão persuadidos de que o sucessor do generalissimo foi por êle proprio escolhido e que todos se inclinarão diante da escolha.

Nova Iorque, 5 - (France Press) - Um silencio rigoroso é observado na sede da delegação soviética nas Nações Unidas, que ocupa um prédio na Park Avenue. É impossivel obter-se um comentário seja qual for das pessoas que entram ou saem do prédio.

Cidade do Vaticano, 5 - (France Press) - Sua Santidade o Papa Pio XII orou, ontem, pelo povo russo.

6 de março de 1953

Moscou em funeral

Moscou, 6 - France-Press - Foi lido o comunicado oficial do govêrno e do Comitê Central do Partido Comunista da URSS, cientificando o povo da morte do Stalin.

Há completa calma, nesta capital e os jornais comentam a noticia da morte em ambiente de recolhimento. Os cinemas e teatros suprimiram de suas fachadas os cartazes berrantes e foi anunciado o adiamento das manifestações desportivas previstas para o fim da semana. Na Casa dos Sindicatos, onde será exposto o corpo de Stalin, foi colocado grande retrato do generalissimo fardado.

Apresentam condolências

Moscou, 6 - France-Press - Todos os embaixadores acreditados nesta capital compareceram, esta manhã, ao Ministerio do Exterior da URSS, a fim de apresentar condolências pela morte de Stalin.

Assistiram a morte de Stalin

Moscou, 6 - France-Press - Os filhos do Marechal Stalin - Stelan e Vassili - achavam-se á cabeceira do generalissimo por ocasião de sua morte, assim como outras personalidades da familla de morte e do mundo oficial.

Pêsames de Eisenhower

Washington, 6 - (France-Press) - O presidente Eisenhower pediu ao secretário de Estado, sr. John Foster Dulles, que transmistisse as condolências oficiais do governo dos Estados Unidos ao governo da União Soviética, por motivo da morte do generalissimo Stalin.

A sucessão de Stalin

Washington, 6 (France Press) - Stalin, que controlou, direta ou indiretamente, muitos milhões de comunistas, não mais existe. O Kremlin o anuncia oficialmente. A noticia não causou nenhuma surpresa na capital federal americana. Observa-se todavia, desde terça-feira passada, clara modificação na apreciação dêsse acontecimento pelos maiores técnicos americanos. A luz do exame dos fatos, existe muito menos que anteriormente a possibilidade de desmoronamento da estrutura soviética, dela resultando uma luta pelo poder. Fala-se na possibilidade de divergências entre Malenkov, Molotov, e Beria, mas, admitindo que isso ocorra, ha razões para acreditar que ela se desenrolará numa escala mais elevada. Será, em todo caso, mais uma disputa de pessoas. Pensa-se, com efeito, que não há mais razões.