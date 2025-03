O Povo é História

Há 40 anos

1985. ESPORTE

Corrupção no futebol

Pelo visto, a denúncia da revista Placar desta semana dará em nada, a exemplo da Máfia da Loteria Esportiva.Entretanto, há três meses, no plenário da Assembléia Legislativa do Ceará, o deputado Franzé Morais taxou as federações do futebol brasileiro de "mamadoras, pois não gastam quase nada e recebem boa parte das rendas e ganham da Loteria Esportiva".

1985. JUSTIÇA

Matador do atleta é condenado

O Tribunal do Júri Popular reunido na tarde e noite de ontem, julgou e condenou a 2 anos e 6 meses de detenção o réu Tarcísio Avelino da Silva, que respondia pelo assassinato do jogador do Tiradentes. Antonio Romão de Moura, o Adão, abatido com um tiro de revólver na testa, e ferimentos em João Ferreira Duarte, alvejado com dois balaços.

Há 30 anos

1995. PIONEIRISMO

UFC inaugura sistema de automação

A Universidade Federal do Ceará (UFC) inaugura na próxima sexta-feira , dia 10, na Pró Reitoria de Extensão da UFC o Sistema de Automação Universitária (SAU) módulo de extensão. O projeto, pioneiro, foi criado e elaborado pela Universidade cearense. A solenidade de inauguração será aberta pelo Reitor da UFC Antonio Albuquerque Filho.

1995. PREMIAÇÃO

Hospital recebe prêmio da Unicef

O Hospital e Maternidade Nossa Senhora Das Graças, no município de Cascavel, recebe o prêmio Hospital Amigo da Criança. Instituído pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e Organização Mundial da Saúde (OMS), como estratégia para redução à desnutrição e mortalidade infantil, o prêmio é indicado pelo Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN).

Há 20 anos

2005. PROTAGONISMO

Cearense assume futsal do Brasil

De Morada Nova, a 170 quilômetros de Fortaleza, para o comando da seleção brasileira de futsal. O cearense Gláucio de Castro já aceitou o convite do presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), Aécio de Borba. Os dois encontram-se no Rio Grande do Sul, onde estão sendo realizadas as finais da Taça Brasil de Futsal, que reúne os 10 maiores clubes brasileiros.

2005. POLÍTICA

Ministro arquiva ação contra Lula

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Sepúlveda Pertence mandou arquivar ontem um pedido de interpelação judicial, feito pelo PSDB, poupando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de dar explicações em juízo sobre a declaração em que diz ter abafado um caso de corrupção ocorrido no governo de Fernando Henrique Cardoso.