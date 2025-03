O Povo é História

Há 35 anos

1990. FORTALEZA

Devastação nas praias de Caucaia

Em nome do Progresso, o litoral cearense vem sofrendo constantes agressões. Isso pode ser constatado nas praias da região metropolitana de Fortaleza. Na área que compreende o Cumbuco e a Lagoa do Banana, as dunas e a vegetação nativa estão desaparecendo e dando lugar a empreendimentos imobiliários que recebem o aval das autoridades governamentais.

1990. EDUCAÇÃO

Preços das escolas assustam os pais

Pais de alunos de São Paulo estão tendo uma surpresa neste início de mês: as escolas particulares de primeiro e segundo graus, seguindo a orientação do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, estão repassando integralmente o dissídio dos professores para a mensalidade de março. Isto está acontecendo somente em São Paulo.

Há 30 anos

1995. POLICIA

Quadrilha desarticulada

Policiais desarticularam uma quadrilha que extorquia a população e lesava a Coelce. Segundo ficou apurado nas primeiras investigações, o leiturista da Coelce conhecido como Rubens fazia levantamento sobre os consumidores que usavam "gatos" para diminuir o consumo de energia ou aqueles que estavam com débitos altos para com a companhia.

1995. LEI

Proibição de fumar dificultada

Senado Federal aprovou um projeto que proíbe fumar em veículos transporte público municipal, interestadual e internacional e em recintos públicos fechados. Esse projeto faculta às casas de espetáculos e restaurantes destinarem locais reservados aos fumantes. A aprovação desse projeto de lei tem causado bastante polêmica com relação à sua aplicação.

Há 25 anos

2000. ROUBO

Ladrões repassam joias roubadas

Na manhã desta sexta-feira, Beatriz (nome fictício) chega em casa e descobre que foi roubada. As joias tinham sido levadas pelos bandidos. Quase um ano depois, ela descobriu que o cordão de ouro, três pulseiras e quatro anéis, estavam para ser leiloados pela Caixa Econômica Federal (CEF). As joias tinham sido penhoradas, possivelmente pelos próprios ladrões.

2000. INVESTIGAÇÃO

CPI falha na apuração

Aprofundamento das investigações do Ministério Público (MP) Estadual em parceria com o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) nas prefeituras acusadas de mau uso do dinheiro da educação revelou que pelo menos duas delas cometeram irregularidades não detectadas pela CPI do Fundef. São os casos de Aracati e Aquiraz. O relatório final da CPI excluiu ambos da lista.