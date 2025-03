O Povo é História

Há 35 anos

1990. GREVE

Empresários não negociam

Trabalhadores da construção civil em Fortaleza entram hoje no segundo dia de paralisação. Nas assembleias realizadas ontem, decidiram continuar com o movimento até que as reivindicações sejam atendidas, principalmente a que se refere ao pagamento semanal e reposição salarial. O Sindicato dos Construtores Civis só negocia quando a greve for encerrada.

1990. TECNOLOGIA

Centro Tecnológico em Fortaleza

A criação do Centro Nordestino de Tecnologia em Informática é um passo importante que dá o nosso Estado para tornar-se um Ceará moderno que sempre sonhamos", disse na noite de ontem o governador Tasso Jereissati, após assinar no Palácio do Governo protocolo de intenções para a instalação do Ceneti em Fortaleza. Para o ministro Décio Leal foi uma grande satisfação.

Há 40 anos

1985. FUGA

Fuga deixa onze mortos

Três policiais militares e um carcereiro mataram na madrugada de ontem 11 dos 15 detentos que tentavam, através de um túnel, fugir, do Presídio regional de Sorocaba, a 100 quilômetros de São Paulo. A ação dos quatro policiais, que fazem parte da guarda do presídio, onde estavam confinados 108 detentos, durou menos de 10 minutos, quando foram disparados mais de 40 tiros.

1985. MISTÉRIO

Terceiro cadáver no açude

Crimes misteriosos estão abalando população de Quixeramobim. Ontem, às 9 horas, apareceu mais um cadáver dentro de um saco boiando no açude de Quixeramobim. Com este já é o terceiro corpo encontrado nessa situação em menos de uma semana, os dois primeiros já foram identificados pelo Delegado Especial daquele município.

Há 45 anos

1980. PROJETO

Banco de olhos no Ceará

A Cruz Vermelha Brasileira, por iniciativa do seu presidente, médico Pontes Neto, está organizando o Banco de Olhos de Fortaleza, o primeiro a ser implantado no Ceará o terceiro do Brasil. De acordo com o oftalmologista Antonio Rangel, encarregado de implantar o Banco de Olhos de Fortaleza "a entidade, não tem fins lucrativos e pertence à comunidade".

1980. ENCHENTES

Novas chuvas e novos problemas

As chuvas caídas nos últimos dias voltaram a causar transtornos à cidade, principalmente nas áreas onde o problema do alagamento sempre ocorre quando chove. As obras de drenagem do riacho Pajeú também sofreram a diminuição de seu ritmo. As partes da cidade em que o alagamento perdurou por mais tempo foram a Granja Portugal e a Favela da Muriçoca.