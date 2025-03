O Povo é História

Há 5 anos

1975. CONFLITO

Guerrilha ataca a 200 km de Bogotá

Uma força guerrilheira de dez homens assaltou o povoado de Buenavista, 200 quilometros de Bogotá, matando dois camponeses, segundo as autoridades. Os guerrilheiros traziam braçadeiras das assim chamadas Forças Armadas Revolucionárias da Colombia (FARC), um grupo rebelde apoiado pelo Partido Comunista. Foi o segundo assalto das FARC em uma semana.

1975. TRAGÉDIA

70 mortos em choque de trens

Pelo menos 70 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas no choque entre dois trens ocorrido ontem na estação de Magade, segundo informou a Polícia. O acidente, considerado o pior já ocorrido na história de Moçambique, foi registrado na noite de ontem, quando um trem de passageiros que se dirigia ao Sul se chocou com outre de carga que estava estacionado.

Há 10 anos

1985. ASSASSINATO

Terroristas italianos matam líder

Depois de um ano de inatividade, o terrorismo italiano de extrema-esquerda retornou, espetacularmente, ontem, ao assassinar de manhã em Roma, Enzo Tarantelli, 44 anos, destacado lider sindical. Através de telefonema a Radio Populares, de Milão, as Brigadas Vermelhas reivindicaram o atentado a Tarantelli, assassinado com oito balaços de metralhadora.

1985. INTERNACIONAL

Tigres já fizeram 22 vítimas

Vinte e dois indianos foram mortos por tigres de Bengala Ocidental, nos últimos três meses, apesar da utilização de manequins eletrizados, com os quais se têm tentado dissuadir os felinos de atacar seres humanos. Binala Mondal, cujo marido foi morto por um tigre, pergunta-se porque o Governo indiano protege animais que matam seres humanos.

Há 15 anos

1995. TRAGÉDIA

Herdeiro da Gucci é assassinado

Mauricio Gucci, um dos herdeiros do império Gucci de moda, foi assassinado ontem com três tiros na cabeça por um pistoleiro bem vestido que o atingiu quando chegava ao prédio onde tinha escritório, no Centro de Milão, Itália. Gucci, que tinha 45 anos e deixa dois filhos, era neto de Guccio Gucci, que fundou a famosa casa de artigos de couro e roupas há mais de 50 anos.

1995. GREVE

Saúde perde R$ 60 mil por dia

O prejuizo da greve na Saúde não está sendo contabilizado somente junto à população que deixa de ser atendida e é quem mais sofre com a paralisação dos médicos, que entra hoje no oitavo dia e a dos servidores da Saúde, que completa 18 dias. Cerca de 100 unidades do Município estão perdendo uma faixa de R$ 60 mil/dia de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).